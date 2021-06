Résoudre l’énigme du chômage – The Financial Express

La recherche d’emploi par le déploiement de l’information et de la technologie doit devenir plus accessible et peu coûteuse.

Par DPS Negi et Sumit Kumar

Deux critères utilisés pour évaluer le scénario d’emploi sont le taux d’activité (LFPR) et le taux de chômage (UR). De nombreuses études ont fermement établi à quel point un UR élevé peut conduire à un faible LFPR, car le coût croissant de la recherche continue d’emploi peut pousser les gens hors du marché du travail, en particulier les personnes âgées et les travailleuses.

De même, un faible UR peut ne pas toujours être un signe sain, surtout s’il s’accompagne d’un faible LFPR, car une grande partie de la population en âge de travailler peut être inactive. De plus, la relation entre la LFPR et les stades de développement est représentée par une courbe en forme de U. Cela implique un LFPR élevé aux stades de développement faible et élevé, avec un faible LFPR au stade intermédiaire.

Cette baisse est principalement guidée par le retrait des travailleuses qui n’ont désormais plus besoin de compléter les maigres revenus du ménage, trouvés à faible niveau de développement. Ils réintègrent le marché du travail à des niveaux de développement plus élevés après avoir obtenu les niveaux de compétences et d’éducation requis. Ces complexités sont aggravées par la résidence, le sexe, l’éducation, etc. Une analyse des données des enquêtes périodiques sur la population active 2018-19 plaide en faveur d’une compréhension plus nuancée du scénario d’emploi.

Selon les données, le LFPR de 50,2% pour les personnes âgées de 15 ans et plus impliquait qu’environ la moitié de la population en âge de travailler se trouve sur le marché du travail en Inde. En ce qui concerne la comparaison rurale et urbaine, les zones urbaines avaient un LFPR inférieur (47,5%) et un UR supérieur (7,6%) par rapport aux zones rurales (51,5% et 5%, respectivement).

Cependant, la tendance selon laquelle les zones urbaines, malgré de meilleures infrastructures, un niveau de vie plus élevé et, par coïncidence, plus d’opportunités d’emploi, ont un LFPR plus faible et un UR relativement plus élevé, est théoriquement cohérente, comme indiqué ci-dessus.

Néanmoins, l’ampleur de la fracture entre les sexes dans le LFPR et l’UR est déconcertante. Le LFPR est de 75 % pour les hommes et de seulement 24,5 % pour les femmes, avec une différence négligeable dans l’UR, 6 % pour les hommes et 5,1 % pour les femmes.

Le LFPR est plus élevé pour les hommes et les femmes dans les zones rurales que pour leurs pairs urbains avec un UR inférieur. Il est intéressant de noter que les femmes des zones urbaines ont le LFPR le plus bas (20,4 %) et le UR le plus élevé, à 9,8 %, trois fois celui des pairs des zones rurales (3,5 %).

La relation entre les niveaux de scolarité et les résultats en matière d’emploi, comme le montre le graphique ci-joint, est inquiétante. Bien que le LFPR augmente généralement avec l’augmentation des niveaux d’éducation, l’UR, de manière assez inattendue, augmente également à 16,2 % pour l’obtention du diplôme et les niveaux d’éducation supérieurs. Encore plus dramatique est la divergence entre les personnes des zones rurales et urbaines, même avec des niveaux d’éducation similaires.

L’UR pour les personnes dans les zones rurales, par rapport à celles dans les zones urbaines, reste plus faible jusqu’au secondaire supérieur et grimpe à l’obtention du diplôme et aux niveaux d’éducation supérieurs. Une telle analyse à une échelle assez limitée offre trois éclairages. Premièrement, un LFPR plus faible et un UR plus élevé dans la zone de tolérance, comme on le constate dans les zones urbaines, sont cohérents avec le stade de développement actuel de notre pays. Deuxièmement, un UR élevé pour les diplômés de l’enseignement supérieur implique d’orienter le programme vers le développement des compétences et la formation professionnelle.

Enfin, un UR relativement plus élevé dans les zones rurales, même avec des niveaux d’éducation élevés, impose une correction urgente du marché du travail. La recherche d’emploi par le déploiement de l’information et de la technologie doit devenir plus accessible et peu coûteuse. Il s’attaquerait également aux employeurs incapables de recruter à temps en raison de rigidités structurelles.

Les vues sont personnelles

Negi est commissaire en chef du travail et DG, Bureau du travail, & Kumar est expert en la matière, Bureau du travail

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.