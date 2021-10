Résoudre les doubles de jetons en 24 heures, est-ce le prochain jeton 100x ?

TL;Répartition DR

Le jeton de résolution augmente de plus de 250% en deux jours. La plateforme Solve.Care annoncera un nouveau partenariat le 26 octobre.

Dans une performance spectaculaire, le jeton Solve a brisé toutes les barrières, prenant la 299e position sur le marché. L’action extrêmement haussière des prix du jeton a attiré l’attention des commerçants et des investisseurs.

Solve.Care est en fait une plate-forme de soins de santé et le jeton SOLVE est le jeton de gouvernance de la plate-forme. L’objectif de la plateforme est d’éradiquer la présence de fraude et de gaspillage dans le monde de la santé, améliorant ainsi la qualité de vie.

Résoudre les performances des jetons

Le jeton Solve a extrêmement bien fonctionné au cours des dernières 24 heures, augmentant de plus de 215%. Le volume des échanges du jeton a augmenté de 2147,34%, s’élevant actuellement à 995 millions de dollars.

Avec une telle action haussière, la capitalisation boursière de Solve a augmenté de plus de 241%, s’établissant à 191 millions de dollars. La pièce est de 23,4% en dessous de son plus haut historique atteint il y a 5 mois, à 0,6 $.

Les prix ont augmenté de 250,29 % le 19 octobre, alors qu’aujourd’hui, au moment de la rédaction, le prix du jeton est en hausse de 44 %, à 0,4048 $. Le mois d’octobre a été particulièrement haussier pour le jeton Solve, car les prix ont augmenté de 6,64% le premier jour du mois lui-même.

Une autre poussée haussière a été observée le 14 octobre à 15,08 %. En comparant les prix les plus bas sur 90 jours et les plus hauts sur 90 jours, c’est-à-dire 0,04457 $ et 0,5754 $, vous auriez augmenté votre portefeuille de près de 13 fois.

Nouveau partenariat Solve.Care

Solve.Care a taquiné un nouveau partenariat qui sera révélé le 26 octobre. Cette nouvelle a enthousiasmé les utilisateurs pour le nouveau projet sur lequel Solve travaille.

Au lieu de l’excitation du nouveau projet, le prix du jeton a augmenté de 82,5% pour atteindre 0,149 $. Avec cette nouvelle plateforme de paiement sur les places de marché du secteur de la santé, le token semble promis à un bel avenir et pourrait s’avérer être un investissement rentable.

Lien source

Affichage des messages : 14