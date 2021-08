Résoudre les problèmes de point d’accès WiFi dans Windows 10 | La technologie

Si vous avez essayé d’utiliser le point d’accès WiFi, mais que vous n’y êtes pas parvenu car il ne fonctionne pas ou vous donne un type d’erreur, nous allons voir plusieurs options pour le faire fonctionner comme avant.

Le point d’accès WiFi est le système dont dispose Windows 10 pour que nous puissions partager le réseau avec n’importe quel autre appareil, c’est-à-dire notre ordinateur agirait comme un routeur pour tout le monde. C’est une bonne option si nous avons besoin d’un appareil pour avoir Internet et que le signal normalement utilisé n’arrive pas avec une puissance suffisante.

Evidemment c’est un système à utiliser de temps en temps, car si ce manque de signal devient permanent, il vaut mieux acheter un vrai répéteur et ne pas utiliser l’ordinateur en continu. C’est une option peu utilisée par les utilisateurs, mais elle peut être un moyen intéressant de partager le réseau avec d’autres en cas d’urgence.

Dans de nombreux cas, il a cessé de fonctionner soudainement et sans raison apparente, il est donc intéressant de savoir ce que nous pouvons faire si cela se produit pour essayer de résoudre le problème.

Solutions pour point d’accès WiFi :

Mettre à jour Windows et les pilotes

La première chose que nous devons faire est de voir si notre système d’exploitation est à jour, car ils peuvent avoir envoyé un mise à jour pour résoudre notre problème et nous ne l’avons pas installé.

Peut-être que Microsoft a détecté la panne et nous avons un correctif à installer pour résoudre le problème qui survient lors de l’utilisation du point d’accès.

En ce qui concerne les pilotes, la même chose se produit, car il peut s’agir d’une erreur car un pilote peut être obsolète ou corrompu. Cela pourrait empêcher le système WiFi de l’ordinateur de fonctionner correctement, affectant ainsi le point d’accès.

C’est pourquoi il est important d’avoir le pilotes entièrement mis à jour à la dernière version envoyée par chacun des fabricants, car sinon il peut arriver que certaines parties du système d’exploitation commencent à poser des problèmes.

Redémarrez le routeur

Il se peut que le routeur ait accumulé tellement de données qu’il commence à nous poser des problèmes de connexion et que, par conséquent, le point d’accès soit également affecté.

Ce type d’erreurs de routeur sera résolu l’éteindre pendant 10 secondes ou plus. Nous pouvons utiliser le bouton d’arrêt que ces types d’appareils ont généralement ou le débrancher directement du réseau électrique.

Après les secondes que nous avons mentionnées précédemment, nous l’allumons à nouveau et nous testons, pour vérifier que l’erreur n’est plus commise. Il est clair que, si maintenant tout fonctionne correctement, c’est le routeur qui a causé toutes ces pannes.

Ces types de pannes sont plus fréquents que vous ne pouvez l’imaginer, car, en laissant le routeur allumé pendant des jours, les données s’accumulent dans sa mémoire et cela peut conduire à la le système devient corrompu.

Êtes-vous sûr que nous utilisons le bon mot de passe ?

Il se peut que le mot de passe que nous essayons de saisir ce n’est pas le droit pour le point d’accès, il est donc préférable de le reconfigurer.

Pour cela, nous devons recréer le point d’accès et ainsi nous assurer à cent pour cent que nous avons le bon mot de passe. Pour cela, nous devons procéder comme suit :

Nous cliquons sur l’icône qui apparaît dans la barre des tâches de notre connexion et lorsque nous voyons Zone de couverture, faites un clic droit sur ce bouton pour entrer Aller aux paramètres. A ce moment nous cliquons sur Éditer, pour ensuite choisir le nom du réseau d’accès WiFi et sélectionner le mot de passe. Une fois que nous avons tout couvert, il est temps de cliquer sur sauvegarder, ce qui nous fera voir une icône avec le nom de notre réseau. De cette façon, nous aurons déjà un nouveau mot de passe et nous pourrons connecter n’importe quel appareil à ce réseau.

Désactiver l’antivirus

Une autre option qui peut empêcher le point d’accès WiFi de fonctionner correctement est l’antivirus, car il se peut que ledit logiciel comprenne que l’action que nous essayons d’effectuer n’est pas sûre et c’est pourquoi couper toutes sortes de possibilités.

Certains programmes antivirus considèrent que l’accès WiFi peut mettre en danger l’intégrité du réseau et c’est pourquoi ils désactivent toute possibilité de fonctionnement de ce système.

Le meilleur sera désactiver l’antivirus et vérifier si le problème d’accès a été résolu avec cette action.

Si la réponse est positive, nous serons clairs sur le coupable qui ne fonctionne pas, nous devons donc créer une exception au sein de l’antivirus pour permettre ce type de tâche.

Nettoyons le DNS

Certains utilisateurs ont réussi à résoudre le problème en effaçant le DNS.

La façon d’effectuer cette action est beaucoup plus simple que vous ne le pensez et cela peut nous aider à résoudre, une fois pour toutes, le problème de l’accès WiFi, si toutes les options précédentes n’ont pas fonctionné pour vous.

Cliquez avec le bouton droit sur le symbole du menu Démarrer de Windows et choisissez Windows PowerShell (administrateur). C’est maintenant qu’il faut écrire 3 commandes et appuyez sur Entrée après chacun d’eux : ipconfig / version ipconfig / flushdn ipconfig / renouveler

Ensuite il faut ressaisir PowerShell (Administrateur) et retaper plusieurs commandes sans oublier appuyez sur entrée après chacun d’eux. ipconfig / flushdns nbtstat -r netsh int ip réinitialisation netsh winsock réinitialiser Immédiatement nous redémarrons l’ordinateur pour que les modifications prennent effet et nous vérifions si le bogue a déjà été corrigé.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous devriez avoir résolu le problème de ne pas pouvoir utiliser le point d’accès WiFi sur votre ordinateur Windows 10.

Comme vous l’avez vu, il n’est pas difficile de résoudre cette erreur et ainsi de pouvoir utiliser notre PC comme répéteur afin que le signal atteigne un autre appareil avec une plus grande force.