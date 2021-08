Résoudre les problèmes d’infrastructure de la chaîne du froid ? Quelles sont les tendances en évolution pour s’attaquer aux problèmes?

Une grande partie du transport de la chaîne du froid est également de nature saisonnière et nécessite des flottes multi-températures, même sur des plates-formes de véhicules plus petites.

Par Niranjana Neelakantan

Le manque d’infrastructure de chaîne du froid appropriée a toujours été le plus grand cauchemar d’une marque. En tant que client de livraison à domicile, le beurre fondu, la crème glacée fondante et la viande recongelée sont aussi vos pires cauchemars. Les problèmes d’infrastructure de la chaîne du froid ne sont nouveaux pour aucun d’entre nous. Avec l’accent accru mis sur la distribution des vaccins et le recours accru à la livraison à domicile, ce problème est désormais mis au premier plan.

Les problèmes d’infrastructure de la chaîne du froid surviennent principalement dans la distribution tertiaire et du dernier kilomètre en Inde. La distribution à température contrôlée du segment du dernier kilomètre n’est pas prise en charge par les unités conventionnelles car elles ne peuvent pas fonctionner sur des capacités inférieures à celles d’un véhicule d’une tonne. Les solutions de refroidissement actif actuellement disponibles pour la distribution de la chaîne du froid nécessitent une source d’alimentation continue d’un véhicule et fonctionnent au diesel, ce qui les rend très coûteuses. Compte tenu de la petite taille des emballages, les coûts élevés encourus dans le transport rendent les solutions conventionnelles non viables pour la plupart des parties prenantes, les obligeant à rompre la chaîne du froid ou à utiliser des substances potentiellement dangereuses comme la neige carbonique*, en particulier vers le consommateur/le point de vente au détail de la chaîne. Cela affecte gravement la qualité du produit et crée des opportunités de gâcher l’expérience client.

Cependant, des solutions de nouvelle génération basées sur des produits chimiques à changement de phase sont rapidement développées, permettant aux marques et aux distributeurs d’offrir un transport de bout en bout des emballages de la source au client sans rompre la chaîne du froid. Les échangeurs de chaleur et les chargeurs propriétaires à base de PCM (Phase Change Material) stockent l’énergie thermique (d’où le terme « batterie thermique ») et la libèrent au fur et à mesure des besoins pendant la période de transport. Par conséquent, ces solutions ne nécessitent aucune source d’alimentation pendant le transport et sont indépendantes du type de véhicule utilisé. Ces MCP à haute densité gèlent (passent de l’état liquide à l’état solide) pour stocker de l’énergie et fondent (solide à liquide) pour libérer l’énergie nécessaire pendant la période de transport. La conception de l’échangeur de chaleur et le système de gestion de l’énergie modulent le taux de charge et de décharge. Les échangeurs de chaleur montés sur un véhicule typique de 1 tonne + (8,5 pieds +) nécessitent un poste de charge de 5 à 6 heures qui peut fonctionner pendant 10 à 12 heures avec plusieurs ouvertures / chutes. Ils n’ont besoin d’aucune source d’alimentation pendant le transport. L’impulsion actuelle du gouvernement sur les véhicules électriques donne également l’impulsion nécessaire à ces technologies durables. Avec le gouvernement et les conglomérats privés qui se présentent et proposent d’installer des points de recharge pour véhicules électriques, l’adoption de ces technologies compatibles avec les batteries deviendra plus facile.

Les solutions basées sur la technologie « batterie thermique » peuvent fournir le contrôle de la température souhaitée (de -25 oC à +25oC) dans des enceintes allant d’un sac de 5 litres à un camion de 20 pieds (10 tonnes). Cela offre non seulement une énorme flexibilité sur la taille et le véhicule de transport, augmentant l’accès au commerce général fragmenté, mais réduit également considérablement les coûts d’exploitation. Un véhicule plus petit allant à un commerce de détail général se traduira par une réduction des dépenses d’investissement du véhicule et une meilleure efficacité énergétique en plus d’économiser du carburant pour le refroidissement. La technologie des batteries thermiques remplace également efficacement les technologies diesel existantes. Toutes les économies réalisées sur les combustibles fossiles, tout en ayant un impact sur les résultats, ont également un impact environnemental significatif. Un seul véhicule basé sur le PCM permet des économies de carburant allant jusqu’à 1 000 litres/an, ce qui signifie des économies de 2,6 MT d’émissions de CO2 par véhicule.

Une grande partie du transport de la chaîne du froid est également de nature saisonnière et nécessite des flottes multi-températures, même sur des plates-formes de véhicules plus petites. Les unités conventionnelles qui sont fixées sur des camions nécessitent des flottes dédiées, ce qui rend le transport de la chaîne du froid peu fiable ou impossible pour la plupart des produits et des tailles d’emballage en Inde. Cela a un impact significatif sur la qualité des aliments et augmente le gaspillage. Les technologies basées sur le PCM peuvent également être utilisées pour concevoir des camions et des conteneurs personnalisés de différentes capacités, offrant ainsi aux marques une flexibilité multi-usage.

La surveillance de la température est également très cruciale pour assurer le maintien de la qualité du produit. La plupart du temps, les seules données fournies à l’utilisateur final sont les détails de la température à laquelle l’envoi a été expédié et il peut être très difficile de déterminer les températures maintenues pendant le transport. La surveillance de la température en temps réel est donc une fonctionnalité indispensable pour le transport de la chaîne du froid. Les derniers développements de cette technologie offrent également des données de température et d’humidité. Les appareils sont petits, ont une autonomie de 6 mois à deux ans, ne nécessitent aucun coût de recharge de hub ou de sim et offrent une configuration automatique avec n’importe quel smartphone. Ces systèmes sont très simples à installer et incluent la configuration de l’appareil sur une application mobile, le maintien de l’appareil sur le conteneur et la fixation du code QR et, troisièmement, la surveillance de l’application.

Le fait que le problème de l’infrastructure de la chaîne du froid soit si activement discuté dans de multiples forums donne aux solutions un grand élan. Cette prise de conscience accrue aide davantage de fabricants et de développeurs de technologies à proposer des solutions innovantes. Cela aide également à présenter les différentes options à un large éventail de clients, ce qui facilite grandement l’acceptation et l’adoption. Avec le décor mis en place, nous devrions être optimistes quant au fait que l’Inde sera bientôt en mesure d’aborder et de résoudre efficacement son problème d’infrastructure de chaîne du froid.

(L’auteur est cofondateur et directeur de l’exploitation de TESSOL. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

