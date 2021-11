Résoudre les problèmes et les erreurs de Windows Update dans Windows 10 | La technologie

Il se peut que nous ayons des problèmes avec les mises à jour que Microsoft envoie au système d’exploitation lui-même. Il peut également arriver que ces changements dans le logiciel entraînent leurs propres erreurs enracinées, causant plus de mal que de bien. Eh bien, voyons comment nous pouvons résoudre ou atténuer ces erreurs de la meilleure façon.

Il a toujours été dit que, à plusieurs reprises, Windows a publié des mises à jour qui ont entraîné des problèmes qui n’existaient pas dans le système d’exploitation, ce qui est malheureusement vrai.

Parfois, les modifications du système couvrent des erreurs ou des vulnérabilités, bien qu’elles génèrent de nouveaux bogues qui ne sont généralement pas graves, mais provoquent une gêne chez les utilisateurs.

Le plus gros problème est que lorsque cela se produit, nous ne savons pas très bien comment agir ou comment réagir, surtout si cette mise à jour est l’une des plus importantes. Eh bien, aujourd’hui, nous allons voir ce que nous pouvons faire quand cela arrivera pour savoir des solutions possibles.

Solutions pour la mise à jour Windows :

Installer la mise à jour de qualité

La première chose que nous pouvons faire est de vérifier si nous avons ce que Windows Update appelle un Mise à niveau de qualité en option disponible.

Ces types de modifications sont généralement dédiés à corriger les bugs d’autres mises à jour avant d’en avoir un plus gros pour le réparer. C’est une section dans laquelle il n’y a pas toujours d’informations, car elle est utilisée sporadiquement pour corriger des problèmes spécifiques et de manière plus rapide.

Pour y accéder, vous devez procéder comme suit :

Vous entrez Paramètres Windows. Cliquez sur Mise à jour et sécurité. Ensuite, il est temps d’aller à Windows Update et céder Vérifier la mise à jour.

Lorsqu’il y a une mise à jour du type que nous vous disons, il apparaîtra dans la liste pour les installer, ce que nous vous conseillons vivement, car ils sont conçus, comme nous vous le disons, pour résoudre les erreurs causées par eux-mêmes.

Si vous les voyez, n’hésitez pas une seconde à les installer, même si vous n’avez subi aucune erreur.

Quelque chose d’intéressant à faire est de vérifier quelle version de Windows est celle que nous avons actuellement, pour mieux savoir à quoi s’attendre.

Pour y parvenir, nous devons procéder comme suit :

Nous allons Réglage Les fenêtres. Ensuite, nous entrons Mise à jour et sécurité. Ensuite, nous passons à Afficher l’historique des mises à jour dans Windows Update. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, nous cliquons sur la flèche à côté de Historique des mises à jour Ensuite, nous verrons quelle est la dernière version de Windows 10, ainsi que d’autres mises à jour importantes qui ont été installées récemment.

Annuler une mise à jour

Une autre option que nous avons est de annuler une mise à jour si nous constatons qu’il n’est pas possible de fonctionner correctement avec le système depuis l’envoi de la dernière modification.

Cette fonction n’est présente que sous Windows pendant les 10 jours après avoir envoyé cette importante mise à jour de compilation, nous aurons donc une marge très intéressante pour remettre le système là où il fonctionnait.

Pour y parvenir, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Nous retournons à Mise à jour et sécurité. Puis on clique sur le menu à gauche de l’écran Récupération. Sous Réinitialiser ce PC, la possibilité de revenir à la version précédente de Windows 10. Pour ce faire, nous devons cliquer sur Début.

À partir de là, il s’agit de suivre les instructions à l’écran pour qu’en quelques minutes nous ayons Windows 10 tel qu’il était avant cette mise à jour qui a fait échouer le système.

Quelque chose dont vous devez vous souvenir et c’est pourquoi nous vous le répétons, c’est que ce système ne dure que 10 jours depuis l’installation de la nouvelle mise à jour.

Désinstaller une mise à jour

Nous pouvons désinstaller une mise à jour si cela ne fonctionne pas bien pour nous. Ce n’est pas la même chose que revenir, car dans ce cas, il revient à la version précédente.

Si nous désinstallons, nous supprimons ladite mise à jour tout comme nous supprimons un programme, mais nous ne passons pas à une nouvelle version, car la désinstallation ne peut être effectuée qu’avec petites mises à jour, c’est-à-dire celles qui n’impliquent pas un remodelage du système.

Pour y parvenir, vous devez suivre ces étapes :

Nous replongeons dans Réglage système opérateur. Ensuite, nous allons Mise à jour et sécurité. Après à l’intérieur Windows Update nous devons aller à Afficher l’historique des mises à jour. À ce moment, nous cliquons sur la première option que nous trouvons dont le nom est Désinstaller les mises à jour. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de marquer la mise à jour que nous voulons supprimer et de cliquer sur Désinstaller.

Cela fera disparaître la mise à jour et elle ne sera plus opérationnelle dans le système.

C’est très similaire à la désinstallation d’une application donc ce n’est pas compliqué du tout.

Réparer les mises à jour de Windows 10

Si le problème que nous avons n’est pas tant que les mises à jour ne fonctionnent pas que que nous ne les recevons pas, c’est qu’il y a un problème avec Windows Update. Ne vous inquiétez pas car nous pourrons mise à jour via PowerShell.

Cela peut être une solution d’urgence, pendant que nous découvrons l’erreur ou que Microsoft lui-même propose la formule pour que Windows Update fonctionne à nouveau pour vous.

Le problème avec Windows Update peut être qu’il ne reçoit pas de mises à jour ou qu’il reçoit des mises à jour, mais il n’est jamais en mesure de les terminer, ce qui est arrivé à un utilisateur.

Nous devons procéder comme suit :

Nous sommes entrés PoweShell en tant qu’administrateur en le tapant dans la barre des tâches et en le sélectionnant avec le bouton droit lorsqu’il apparaît à l’écran, en cliquant sur Exécuter comme administrateur. Lorsque nous sommes dans PowerShell, nous écrivons Module d’installation PSWindowsUpdate et cliquez Entrer. Nous appuyons sur le S pour choisir d’installer le package. Lorsque le terminal, nous allons rechercher des mises à jour en tapant Obtenir-WindowsUpdate puis appuyez Entrer. Une fois que nous avons confirmé qu’il y a des mises à jour à installer, nous devons écrire Installer WindowsUpdate et cliquez Entrer. Pour enfin appuyer ET ou À pour confirmer quelle mise à jour nous voulons installer.

Retarder une mise à jour

S’il y a une mise à jour qui vous ne vous convainquez pas d’installer Parce que vous avez entendu dire qu’il y a des gens qui se sont trompés et que vous préférez attendre, vous pouvez le faire de manière simple.

Grâce à cela, vous pouvez attendre qu’il soit confirmé que ladite mise à jour ou une autre a déjà résolu le problème que vous aviez.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Nous revenons une fois de plus à Réglage. Ensuite, nous allons Mise à jour et sécurité. Puis à l’intérieur Windows Update. Ensuite, vous devez aller à Options avancées et dans cette fenêtre en bas vous avez Suspendre les mises à jour. Vous pouvez choisir jusqu’à un 35 jours maximum sans mise à jour.

Avec tout ce que vous avez lu aujourd’hui, vous pourrez résoudre les problèmes que vous rencontrez avec les mises à jour, car si après avoir tout essayé, la situation reste la même, la solution la plus simple pourrait être une réinitialisation d’usine de votre Windows.

Mais avant d’atteindre cet extrême, il est préférable d’essayer toutes les solutions et les conseils que nous vous avons donnés.