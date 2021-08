Résoudre vos problèmes de connexion Internet

in

WhatsApp Web : résolvez vos problèmes de connexion Internet

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre étape par étape comment résoudre problèmes Connexion Internet dans WhatsApp Web, donc si cela vous est arrivé plus d’une fois, continuez à lire pour que vous appreniez à le faire, c’est extrêmement simple.

Si vous ne scannez pas le code Qr, vous ne pouvez pas envoyer de messages ou le message apparaît hors ligne lorsque vous avez Internet sur votre mobile, cette fois nous répondrons à vos questions.

WhatsApp est une application de Service de messagerie Instant où, via l’appareil mobile, vous pouvez envoyer toutes sortes de fichiers multimédias tels que : photos, vidéos, documents Word, Excel PDF, etc.

Cependant, vous avez également la possibilité d’ouvrir votre compte sur un ordinateur ou un ordinateur portable et cela peut être fait avec WhatsApp Web, une version de l’application disponible dans n’importe quel navigateur, tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et bien d’autres. .

Cependant, si vous avez rencontré des problèmes de connexion à cette plateforme, nous vous proposerons ici une série de solutions.

Il est à noter que les seules conditions pour pouvoir accéder à WhatsApp Web sont : avoir une connexion internet sur le mobile et bien sûr sur l’ordinateur, de même, le Smartphone doit être proche de l’ordinateur, sinon la plateforme ne vous permettra pas d’envoyer messages, au moins jusqu’à ce que le mode ‘Multi-device’ arrive officiellement.

Pour commencer, si vous essayez de scanner le code QR de WhatsApp Web et que vous ne pouvez pas entrer, le problème vient sûrement de votre appareil mobile. Par conséquent, la première chose que vous devez faire est d’envoyer un message à quelqu’un et de confirmer s’il l’atteint avec succès. .

Cependant, si l’icône de l’horloge apparaît, cela signifie que vous n’avez peut-être pas de connexion Internet.

La première étape consiste à vérifier si vous avez accès à Internet en entrant d’autres applications telles que Google Chrome ou YouTube, si vous pouvez naviguer sans problème, essayez de redémarrer votre téléphone portable, si vous ne pouvez toujours pas envoyer de messages, désactivez le mode avion et activez-le à nouveau .

Dans le cas étrange où tout est satisfait du téléphone portable, essayez de mettre à jour la page Web WhatsApp.

Si vous avez déjà lié votre compte à WhatsApp Web et que soudainement vous ne pouvez plus envoyer de messages et l’avis suivant apparaît en haut de la plateforme : “Pas de connexion”, alors vérifiez si votre ordinateur a accès à Internet.

Si tout va bien, cela peut signifier trois choses : le mobile est avec une batterie faible, il est trop loin de l’ordinateur ou il n’a pas internet.