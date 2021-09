Respawn dit “qui sait ce que l’avenir nous réserve” après avoir confondu tout le monde avec la déclaration “Titanfall 3 n’existe pas”

Dans un livestream plus tôt cette semaine, Divertissement de réapparition le coordinateur communautaire Jason Garza a abattu tout espoir que nous aurions pu avoir pour un nouveau Chute des Titans Jeu. Garza a été invité à proposer une mise à jour sur la série, réitérant – à la déception de tout le monde – qu’il n’y a rien en développement là-bas.

“N’espère pas trop, mec. Je l’ai déjà dit, nous n’avons tout simplement rien en préparation. Il n’y a rien là-bas. Nous avons trop d’autres jeux en préparation en ce moment”, a déclaré Garza. .

Il convient de noter que cette déclaration a été faite sur la propre chaîne YouTube de Garza vers la fin d’un flux personnel. Néanmoins, avoir un travail en tant que personne qui parle souvent pour Respawn a fait que ses commentaires sont devenus viraux.

Bien que ce qu’il a dit ne soit pas vraiment une information nouvelle ; cela a fait assez de bruit que Respawn a dû publier un commentaire officiel, même si cela n’éclaircit malheureusement rien. Sur Twitter, le développeur a laissé un vague message “qui sait ce que l’avenir nous réserve”.

“Contrairement à ce que certaines personnes rapportent, Titanfall est le cœur même de notre ADN”, a déclaré Respawn. “Qui sait ce que l’avenir nous réserve…”

Il y a un peu plus d’un an, le chef de Respawn, Vince Zampella, avait des choses assez similaires à dire. “Il n’y a rien en cours de développement”, a déclaré Zampella à l’époque.

“Mais c’est toujours là. Tu vois les petits bouts de trucs revenir [through the lore in Apex Legends]. À un moment donné, j’aimerais personnellement y voir une sorte de résurrection. Nous verrons si je peux y arriver.”

Ce n’est pas non plus tout à fait surprenant. Même si Respawn voulait revisiter Titanfall, cela peut prendre un certain temps avant qu’il n’y ait même suffisamment de personnes pour le faire. Le studio travaille sur une suite de Jedi Fallen Order, au moins une nouvelle adresse IP mystérieuse, et continue de mettre à jour régulièrement le contenu d’Apex Legends.