Respawn explique plus sur les verrous de région Apex Legends

Après avoir mis en œuvre un changement de matchmaking visant les plus hauts niveaux de jeu classé dans Apex Legends, Respawn s’est tourné vers Twitter pour expliquer un peu plus l’expérience. Il décrit le tweak comme un « verrou de région souple » dans le but de garantir « l’intégrité concurrentielle » aux rangs supérieurs.

Alors que Respawn a déclaré qu’il travaillait sur un certain nombre de changements pour lutter contre la triche dans le jeu classé, y compris « travailler pour améliorer le netcode lorsque vous combattez un joueur avec une mauvaise connexion au serveur », le principal changement que les joueurs ont peut-être remarqué est le soft verrouillage de la région.

Le verrouillage de région n’affecte que les joueurs des deux rangs les plus élevés d’Apex, Masters et Predators, et fonctionne en plaçant automatiquement le groupe dans « le centre de données à la plus faible latence disponible pour le chef du groupe », plutôt que de laisser les joueurs choisir leur propre serveur. Les résultats des tests initiaux montrent qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de joueurs est placé sur leur serveur local.

… où le marieur a choisi le centre de données à latence la plus faible disponible pour le chef du groupe. Nous avons mené cette expérience pendant 2 semaines et voici quelques résultats intéressants sur son impact sur la population de serveurs : Nous avons vu la plupart des régions regagner une partie de leurs joueurs natifs. pic.twitter.com/Dd7Fzq4owp – Respawn (@Respawn) 21 décembre 2021

Nous comprenons que beaucoup d’entre vous préfèrent jouer sur des serveurs en dehors de votre région pour diverses raisons, notamment un souci de tricheurs… – Respawn (@Respawn) 21 décembre 2021

… mais sachez que nous continuons à travailler pour résoudre ces problèmes avec notre équipe de sécurité des jeux et nous continuerons d’évaluer les moyens d’améliorer la qualité des matchs compétitifs dans les mois à venir. – Respawn (@Respawn) 21 décembre 2021

Respawn a reconnu que beaucoup de ceux qui jouent en dehors de leur serveur le plus proche le font pour des raisons spécifiques, notamment en évitant les régions considérées comme ayant un nombre plus élevé de tricheurs ou de pirates, mais le développeur a également promis que les futures mises à jour résoudront les problèmes de triche dans le jeu compétitif.

Cette expérience n’est qu’une des nombreuses façons dont Respawn a travaillé pour résoudre les problèmes rencontrés par les joueurs d’Apex, et les efforts déployés pour améliorer le jeu sont l’une des raisons pour lesquelles Apex Legends était l’un des meilleurs jeux de service en direct de Gamespot pour 2021.