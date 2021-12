Respawn retire Titanfall de la vente

Le studio Respawn d’EA retire Titanfall de la vente.

Dans un article sur Twitter, le développeur a déclaré qu’il retirait le jeu de tir 2014 des vitrines aujourd’hui – et des services d’abonnement le 1er mars 2022 – bien qu’il maintienne les serveurs en direct pour la « base de fans dédiée » du jeu.

« Titanfall fait partie de notre ADN chez Respawn », a écrit le studio.

« C’est un jeu qui a présenté les ambitions du studio lors de sa première sortie il y a plus de sept ans et il continue d’être un phare d’innovation que nous recherchons dans tous nos jeux. »

Le développeur a poursuivi: « Rassurez-vous, Titanfall est au cœur de l’ADN de Respawn et cet univers incroyable continuera. Aujourd’hui dans Titanfall 2 et Apex Legends, et à l’avenir. Cette franchise est une étoile du nord pour le calibre des expériences que nous continuerons à créer ici à Respawn. »

Titanfall a fait ses débuts en 2014 en tant que jeu de tir multijoueur uniquement pour les plates-formes Xbox et PC. Une suite lancée deux ans plus tard, ajoutant des services PlayStation au mélange, avant la sortie d’un spin-off gratuit de la bataille royale, Apex Legends, en 2019.

À ce jour, ce titre a attiré plus de 100 millions de personnes.

Ces dernières années, Titanfall est apparemment devenu une profusion de tricheurs, ce que certains pirates ont tenté de faire connaître dans Apex Legends cet été en… piratant le jeu.

EA a racheté Respawn en 2017.

