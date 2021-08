Respect Cast: où vous avez déjà vu les acteurs, y compris Jennifer Hudson

Marc Maron (Jerry Wexler)

Dans le rôle de Jerry Wexler, un producteur à part entière dans la carrière d’Aretha Franklin, Marc Maron est un acteur majeur de Respect. Comédien chevronné et personnalité de la radio, Maron est devenu célèbre avec son podcast extrêmement populaire, WTF avec Marc Maron, qui a forgé une carrière d’acteur active. Plus particulièrement, il est le créateur et la star de Maron d’IFC et il a joué Sam Slyvia dans GLOW de Netflix. Ses autres crédits télévisés incluent Easy, Louie, Girls et Roadies. De plus, Maron a prêté sa voix à Harvey Beaks, Animals, The Simpsons, Adventure Time, Metalocalypse, The Life and Times of Tim et au Dr Katz, thérapeute professionnel. Brièvement, il était l’hôte de Never Mind the Buzzcocks sur VH1. De plus, la bande dessinée a plusieurs spéciaux, dont Marc Maron de 2020: End Times Fun.

De plus, les autres crédits de film de Marc Maron incluent Joker, Almost Famous, Sleepwalk with Me, Mike et Dave Need Wedding Dates, Spenser Confidential, Flock of Dudes, Get a Job, Los Enchiladas ! et Stardust. Il a également joué dans Sword of Trust. Ensuite, Maron sera vue dans To Leslie et entendue dans The Bad Guys.