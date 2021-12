« Respect des frontières » et collaboration « loyale »

28/12/2021 à 18:10 CET

La nouvelle stratégie de sécurité nationale définit « de bonne amitié « les relations entre l’Espagne et Le Maroc, bien que sous la prémisse de « respect » des frontières mutuelle et l’existence d’un « coopération loyale« .

Le Conseil des ministres a approuvé ce mardi la nouvelle stratégie qui analyse les risques et menaces auquel l’Espagne est confrontée, ainsi que le contexte géopolitique. Son renouvellement aurait dû être effectué l’année prochaine, mais le Gouvernement a décidé de faire avancer le nouveau texte en raison de l’impact généré par le covid-19 et de la multiplication des stratégies hybrides.

Le document consacre une de ses sections au Maghreb, un domaine dans lequel l’exécutif indique que la priorité de l’Espagne est de « promouvoir une espace de sécurité, stabilité politique et développement et contribuer à faire face à des menaces, telles que le terrorisme ou le crime organisé. »

Tout cela insiste sur le fait qu’il doit être abordé d’un approche collaborative avec des pays « qui sont des partenaires et amis privilégiés de l’Espagne ». « La relation de l’Espagne avec le Maroc et l’Algérie est une relation de bonne amitié, partant du principe d’une coopération loyale et du respect des frontières mutuelles », souligne le texte.

Mais en plus, la nouvelle stratégie de sécurité nationale comprend le développement d’un plan de sécurité complet pour Ceuta Oui Melilla et il suppose que les villes autonomes, « en raison de leur situation géographique sur le continent africain et de la spécificité de leurs frontières espagnoles et européennes », nécessitent « une attention particulière » pour garantir la sécurité et le bien-être de leurs citoyens.

Ce plan de sécurité pour Ceuta et Melilla avait déjà été avancé par le directeur de cabinet de la présidence du gouvernement de l’époque, Iván Redondo, lors d’une apparition au Congrès en juin dernier, après le crise migratoire à la barrière frontalière avec le Maroc. Redondo a souligné que, « loin » d’être cantonné à une crise migratoire, il s’agissait « d’un outil de plus utilisé dans le cadre de stratégies hybrides ».

La stratégie de sécurité nationale aborde également des aspects tels que la changement climatique, la la cyber-sécurité, flux migratoires ou relations avec l’Europe et le reste du monde ; ainsi que les besoins de sécurité et de défense pour garantir la capacité de dissuasion.

Le rôle de l’OTAN

En ce sens, il soutient accroître le « rôle de premier plan » de l’Espagne dans le l’OTAN, coïncidant avec le sommet qui se tiendra à Madrid en juin prochain. Le document s’engage en faveur du multilatéralisme et indique que la meilleure garantie de celui-ci est la participation à l’Alliance atlantique.

En outre, il maintient la nécessité de disposer de capacités militaires adéquates pour protéger la souveraineté nationale, la population et leur liberté, garantissant « une dissuasion crédible », et reconnaît la nécessité de disposer d’un cadre budgétaire stable pour les Forces armées.