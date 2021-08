Respect Review: Un bon film avec une performance hors du commun par Jennifer Hudson

Cela aide que Hudson puisse chanter n’importe quoi. Et je veux dire n’importe quoi. Respect couvre une période précoce importante et tumultueuse de la carrière professionnelle de Franklin, montrant la chanteuse de 18 ans signant avec Columbia Records et restant avec elle jusqu’à ce qu’elle enregistre son album primé aux Grammy Awards 1972 Amazing Grace, toujours le disque le plus vendu de Franklin’s catalogue complet. Au cours de cette période, Franklin a tout expérimenté alors qu’elle cherchait à établir son identité, passant du jazz et des standards à la musique pop, à la soul et, enfin, au gospel. Hudson chante chaque note de manière convaincante, et vous vous émerveillez devant sa performance spirituelle, mais vous vous arrêtez ensuite pour réaliser : « Attendez, Franklin a fait tout cela en premier ! » Le respect, à tout le moins, traduit la polyvalence de Franklin en tant qu’auteur-compositeur et interprète, ainsi que sa passion pour la perfection en ce qui concerne sa musique.