Respect Trailer: Jennifer Hudson est parfaite comme Aretha Franklin dans une nouvelle séquence du biopic

L’année dernière, les fans ont eu droit à la bande-annonce de Respect, mais la nouvelle bande-annonce parvient à plonger plus profondément dans la vie de la défunte grande Aretha Franklin. Les nouvelles images montrent davantage la jeunesse de Franklin en tant que jeune femme grandissant dans l’église avant de finalement trouver son chemin sur une scène encore plus grande. Sur la base de la nouvelle bande-annonce, Jennifer Hudson parvient à capturer les différentes facettes de Franklin, y compris son audace et sa sincérité. La bande-annonce présente également un peu plus des camarades de la distribution de Hudson, en particulier Forest Whitaker (qui joue le père de Franklin, CL Franklin) et Mary J. Blige (dans le rôle de Dinah Washington).