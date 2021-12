Respirer en toute sécurité : la technologie ajoute une nouvelle couche de protection aux masques en tissu ordinaires

La recherche a été dirigée par Arun Chattopadhyay, département de chimie et Centre de nanotechnologie, IIT Guwahati et Partho SG Pattader, département de génie chimique, École des sciences et technologies de la santé et Centre de nanotechnologie, IIT Guwahati. (Source de la photo : IE)

Selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les masques N95 ou le double masquage protègent dans une large mesure les personnes contre le coronavirus. Mais l’inconvénient est que les gens se sentent étouffés après les avoir portés pendant longtemps. De plus, les N95 sont coûteux et donc inabordables pour beaucoup. Au lieu de cela, les gens ont recours à des masques en tissu et en soie moins chers et facilement disponibles. Les chercheurs de l’Indian Institute of Technology Guwahati ont trouvé une solution viable ; ils ont développé un matériau de « revêtement nanométrique épais superhydrophobe » pour modifier les masques ordinaires en tissu ou en soie qui maintiendront le confort mais offriront une meilleure protection contre les infections provoquées par les aérosols telles que Covid-19.

Fondamentalement, la technologie modifiera le masque en tissu facilement disponible en un masque hydrophobe pour repousser les gouttelettes chargées de virus et éviter les difficultés respiratoires même lorsqu’il est porté pendant une période plus longue. Un autre avantage est que ces masques sont polyvalents et peuvent être utilisés avec d’autres additifs tels que des nanomatériaux antibactériens pour une protection supplémentaire contre les virus. La recherche a été dirigée par Arun Chattopadhyay, département de chimie et Centre de nanotechnologie, IIT Guwahati et Partho SG Pattader, département de génie chimique, École des sciences et technologies de la santé et Centre de nanotechnologie, IIT Guwahati.

Chattopadhyay a déclaré: «Un masque en tissu est largement poreux aux aérosols et ne peut donc pas empêcher efficacement l’infection de type Covid-19. Bien qu’ils soient toujours mieux que de ne pas porter de masque, une version améliorée qui empêcherait l’entrée ou la sortie de l’aérosol du masque en tissu modifié était nécessaire. Nous avons travaillé là-dessus sur le principe de la répulsion de l’aérosol par le tissu modifié tout en laissant passer l’air à travers le masque. Un simple revêtement de la molécule hydrophobe sur le tissu de soie a bien fonctionné ici.

La respirabilité a été testée en mesurant la perméation d’oxygène à travers le masque à l’aide d’un instrument appelé chromatographie en phase gazeuse. La pénétration de l’oxygène ne diminue que de 22% pour le masque en soie Eri modifié par rapport au masque en soie Eri naturel, alors que pour le N95, la réduction pour la soie Eri naturelle s’est avérée être d’environ 59%. Par conséquent, le masque en soie modifié est bien plus respirant que le masque N95 mais avec une protection presque similaire contre les infections provoquées par les aérosols.

