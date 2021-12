Respirez plus facilement avec d’énormes remises sur les purificateurs d’air sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Comme l’hiver bat son plein, vous devez garder l’air autour de vous aussi pur que possible. Respirer plus facilement pendant que vous dormez peut vous aider à rajeunir chaque jour. Obtenir une bonne nuit de sommeil peut être difficile. Mais ajouter des purificateurs d’air à votre maison vous aidera à purifier l’air.

Amazon a une grosse affaire sur Purificateurs d’air Medify avec de grosses remises. Vous pouvez économiser jusqu’à 38 % sur les purificateurs d’air et leurs accessoires. Mais ne vous attendez pas à ce que ces prix durent longtemps. Nous savons qu’ils ne seront pas là pour longtemps. Améliorez donc votre chambre, votre salon, votre salle familiale ou tout autre endroit où vous souhaitez en installer un avec ces purificateurs d’air.

Purificateurs d’air Medify que vous pouvez utiliser maintenant

Le purificateur d’air Medify MA-112 couvre de grandes surfaces. Source de l’image : Medify/Amazon

le Purificateur d’air Medify MA-112 offre une couverture maximale pour votre maison. Il peut nettoyer de grands espaces jusqu’à 3 700 pieds carrés en une heure. Ou vous pouvez choisir de couvrir 2 500 pieds carrés en 30 minutes. Avec une double filtration HEPA H13, il élimine 99,9 % des particules de la fumée, des odeurs, des squames d’animaux et plus encore. Vous pouvez choisir parmi quatre vitesses de ventilation, dont la plus basse est pratiquement silencieuse.

Vous pouvez régler la minuterie pour qu’elle fonctionne entre 0 et 8 heures. Il dispose également d’un capteur de poussière, d’une minuterie de mise en veille, d’un ioniseur en option et d’autres fonctionnalités. Il s’agit d’une marque de confiance et d’un purificateur d’air que vous adorerez à coup sûr. C’est 20% de réduction en ce moment, vous permettant d’économiser 119 $. Obtenez-le pour seulement 476 $.

Choisissez une paire

Si vous souhaitez une plus grande couverture pour votre maison, le Pack de 2 purificateurs d’air Medify MA-40 est une bonne option. Vous recevrez deux du modèle signature MA-40. Chacun peut couvrir 1 600 pieds carrés en une heure ou 840 pieds carrés en 30 minutes. Il y a trois vitesses de ventilateur et des fonctionnalités faciles à utiliser. Ils sont également dotés d’une filtration HEPA H13 pour éliminer la poussière et la saleté. L’écran tactile en verre est facile à lire. Économisez 25 % et obtenez la paire pour seulement 374,25 $.

Pour une couverture plus petite, le Pack de 2 purificateurs d’air Medify MA-25 logique. Ils nettoient jusqu’à 1 000 pieds carrés en une heure ou 500 pieds carrés en 30 minutes. Ils sont certifiés CARB, ETL et Energy Star. Les filtres de remplacement durent 2 500 heures ou environ trois à quatre mois. Obtenez ce pack en argent, blanc ou noir pour seulement 235,99 $.

Beaucoup plus d’options dans cette offre

Purificateur d’air Medify MA-15. Source de l’image : Medify/Amazon

Il y a tellement de machines en vente que vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous pourrez en trouver un ou plusieurs pour s’adapter à votre maison. le Purificateur Medify MA-25 en blanc est à seulement 128 $. Vous pouvez obtenir le Purificateur d’air Medify MA-14 pour seulement 79,20 $ et qui couvre jusqu’à 400 pieds carrés. A deux paquets de ceux-ci ne coûtent que 144 $ en ce moment.

Découvrez tous les offres dans cette vente et voyez quelles couleurs vous pouvez obtenir pour se fondre dans votre maison.

