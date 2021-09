Respirez plus facilement grâce à la vente d’une journée d’Amazon sur les purificateurs d’air HEPA

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous avez des allergies saisonnières, vous savez à quel point il est pénible d’essayer de respirer. Les yeux qui piquent ou le nez qui coule constamment ne sont que quelques-uns des symptômes qui apparaissent tout au long de l’année. Essayer de trouver la meilleure qualité d’air à respirer peut être difficile, surtout dans votre maison. Garder vos conduits d’air propres est un défi, car vous devez le suivre. Amazon peut vous aider, car vous ne pourrez peut-être pas trouver les meilleurs produits de nettoyage en vente. Vous pouvez obtenir un endoscope, qui est un appareil photo numérique qui vous permet de voir au plus profond de vos conduits et d’autres petits endroits, pour seulement 103,99 $, une économie de 40 $. Mais vous pouvez aussi avoir un air plus pur, grâce à la dernière vente d’Amazon sur Purificateurs d’air HEPA.

Cette vente vous permet d’économiser sur Purificateurs d’air GermGuardian HEPA. Vous pouvez les mettre dans votre chambre et autour de votre maison pour vous débarrasser des allergènes, de la poussière, de la fumée, etc. Ils empêcheront également la moisissure de l’air, vous aidant à respirer plus facilement. Cette vente permet de réaliser jusqu’à 57% d’économies sur les purificateurs d’air, ce qui est presque trop beau pour être vrai.

Purificateurs d’air HEPA pour toutes les pièces

Nous allons commencer par la plus grande opportunité d’économies dans cette vente. Les Purificateur d’air à filtre HEPA véritable GermGuardian AC5350B est une machine 4 en 1 pour votre maison. Le filtre à air réduit jusqu’à 99,97 % des poussières nocives, du pollen, des squames d’animaux, des spores de moisissures et d’autres allergènes. Il existe une lumière UV-C qui tue les virus en suspension dans l’air, comme la grippe. Le filtre à charbon actif retient les odeurs. Il mesure 28″, il ne prendra donc pas beaucoup de place. Il est en baisse de 143 $ aujourd’hui, car il est en vente pour seulement 106,99 $. Cela entre aussi plusieurs couleurs.

Purificateur d’air à filtre Germ Guardian True HEPA avec désinfectant à lumière UV, élimine les germes, les filtres… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 106,99 $ Vous économisez : 143,00 $ (57%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour une unité plus petite, le Purificateur d’air 4-en-1 GermGuardian AC4175W est le choix. Il ne mesure que 10 pouces de hauteur, vous pouvez donc le garder sur votre table de chevet. C’est génial pour un bureau, car il peut être conservé sur un bureau. Il réduit les germes et piège les allergènes. C’est seulement 63,99 $ aujourd’hui.

Purificateur d’air 4 en 1 GermGuardian AC4175W, véritable filtre HEPA, assainisseur de lumière UV-C, piège la poussière,… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 63,99 $ Vous économisez : 6,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tester la qualité de l’air

Garder un œil sur la qualité de l’air que vous respirez peut être accompli en utilisant le Console tour de purificateur d’air haute performance GermGuardian AP5800W 19″. Celui-ci est doté d’un filtre HEPA à 360° qui capture la poussière et les allergènes. Le moniteur de qualité de l’air détecte les matières d’une taille de plus de 2,5 microns et s’ajuste automatiquement pour optimiser la qualité de l’air dans la pièce. Cela peut couvrir des pièces jusqu’à 298 pieds carrés. Extrêmement réduit aujourd’hui, achetez-le pour seulement 134,99 $, une économie de 115 $ !

GermGuardian Germ Guardian AP5800W 19 “console de tour purificateur d’air haute performance avec filtre HEPA… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 134,99 $ Vous économisez : 115,00 $ (46%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Enfin, vous pouvez obtenir le Purificateur d’air à filtre HEPA véritable GermGuardian AC4825E avec désinfectant à lumière UV en vente aujourd’hui. Il mesure 22 pouces de hauteur et aide à absorber la poussière, la fumée et les odeurs. Plus la pièce est petite, plus il y a de chargeur d’air par heure avec cela. Il ne pèse que 8,55 livres et n’est plus que de 67,99 $ aujourd’hui.

Purificateur d’air à filtre Germ Guardian True HEPA avec désinfectant à lumière UV, élimine les germes, les filtres… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 67,99 $ Vous économisez : 82,00 $ (55%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

