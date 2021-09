Respirez un air pur chez vous avec ce purificateur d’air Philips en promo à moins de 100 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Dites adieu à la pollution et aux allergènes à la maison. Profitez de cette offre Amazon et obtenez ce purificateur d’air Philips 50 euros moins cher.

Nous sommes de plus en plus soucieux de la qualité de l’air que nous respirons à la maison, c’est pourquoi le purificateur d’air est devenu l’un des appareils à la mode. Cet appareil est capable de nettoyer l’air de la pollution, des germes et des allergènes, et sa demande s’est multipliée ces derniers mois.

L’un des meilleurs purificateurs d’air sur le marché est le Philips AC0820 / 10, qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Il est actuellement en vente sur Amazon et vous pouvez l’acheter pour 99,99 euros, soit 50 euros moins cher que son prix habituel.

Il existe de nombreuses raisons d’utiliser un purificateur d’air à la maison. Cet appareil élimine non seulement la pollution de l’air de votre maison, mais il filtre également les allergènes, les microbes, la poussière et les odeurs. Grâce à ça, Toute votre famille respirera un air de meilleure qualité et la transmission des virus et bactéries sera plus difficile.

Ce purificateur d’air de grande capacité est parfait pour les personnes souffrant d’allergies et de problèmes respiratoires. Purifie l’air dans les pièces jusqu’à 49 mètres carrés.

Ce purificateur d’air Philips est doté d’un système de filtration à deux couches avec un préfiltre et un filtre HEPA NanoProtect, vous permettant de éliminer 99,5 % de la pollution atmosphérique et des allergènes, y compris les particules ultrafines PM2,5, les bactéries, le pollen ou la poussière.

De plus, il est capable de capter les aérosols, y compris ceux pouvant contenir des virus respiratoires. Selon le fabricant, Il peut éliminer jusqu’à 99,9 % des virus et des aérosols de l’air.

L’AC0820/10 a un CADR (Clean Air Delivery Rate, un chiffre qui indique à quelle vitesse il peut nettoyer l’air) de 190 m3/h, et peut nettoyer efficacement l’air dans des pièces jusqu’à 49 m2. Il offre une haute performance qui permet de purifier l’air de 20 m2 en moins de 16 minutes.

Il est équipé de capteurs intelligents qui scannent en permanence l’air pour détecter la présence de particules ultrafines. Il rapporte également la qualité de l’air en temps réel et, sur la base de ce paramètre, choisit intelligemment la vitesse la plus adaptée.

Il est de taille compacte, il ne prend donc pas trop de place et vous permet de le déplacer facilement. Aussi, grâce à sa faible consommation d’énergie et sa conception économe en énergie vous n’aurez pas de mauvaises surprises sur la facture d’électricité.

