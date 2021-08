Responsabilité pour l’Afghanistan | Ligne électrique ⋆ 10z virale

C’est probablement trop s’attendre à ce qu’il y ait des comptes à rendre pour la débâcle en Afghanistan – nous avons un président démocrate, après tout. Mais on peut encore espérer.

Nous pouvons nous tourner vers la presse étrangère pour connaître leur point de vue sur ce qui se passe. France24 a posté cette vidéo du chaos à l’aéroport de Kaboul :

Aéroport international Hamid Karzaï. 16 août 2021. pic.twitter.com/LXsAQPpFXG – BILAL SARWARY (@bsarwary) 15 août 2021

La presse britannique n’est pas épargnée. Du London Times :

Le retrait presque du jour au lendemain de la grande majorité des troupes américaines le mois dernier, suivi de leurs homologues d’autres pays de l’OTAN, a ouvert la voie à l’effondrement des forces afghanes démoralisées. L’armée de l’air afghane a eu du mal à maintenir sa flotte entretenue après la disparition des sous-traitants civils employés pour le faire, tandis que les commandants de l’armée afghane rapportent avoir été contraints de se rendre des avant-postes après avoir manqué de nourriture et de munitions. Les talibans ont affirmé ce matin avoir saisi la base aérienne de Bagram à l’extérieur de Kaboul, d’où les troupes américaines sont parties en masse et à l’improviste le 4 juillet, laissant derrière elles des véhicules, du matériel, des armes et des munitions.

Également:

Tobias Ellwood, le président conservateur du comité restreint de la défense des Communes, a qualifié la progression des talibans de « complètement humiliante pour l’Occident ». “Nous avons réuni l’alliance la plus incroyable et la plus avancée technologiquement que le monde ait jamais vue et nous sommes vaincus par une insurrection armée simplement d’AK47 et de RPG”, a-t-il déclaré. «Ce sera le plus grand but contre son camp réalisé par l’Occident jusqu’à présent ce siècle. La catastrophe humanitaire qui est sur le point de se dérouler sera catastrophique, les défis migratoires seront énormes, et bien sûr n’oubliez pas que nous assisterons à d’autres attaques terroristes. Je ne serais pas surpris si nous voyions une autre attaque à l’échelle du 11 septembre, presque pour mettre un terme à ce qui s’est passé il y a 20 ans, comme un coup à l’alliance occidentale pour montrer à quel point nos efforts ont été infructueux au cours des deux dernières décennies. . “

Du Télégraphe :

Les talibans ont achevé dimanche soir une prise de contrôle éclair de l’Afghanistan alors que des milliers de Britanniques et d’Américains se précipitaient pour fuir le pays.

***

À la suite de la victoire des talibans, les gouvernements occidentaux ont été contraints d’accélérer rapidement les plans d’évacuation de milliers de citoyens, craignant qu’ils ne se retrouvent piégés.

***

Dans des scènes rappelant l’évacuation de Saigon à la fin de la guerre du Vietnam, le ciel de la ville était rempli d’hélicoptères américains transportant le personnel de l’ambassade américaine à l’aéroport. L’ambassadeur américain en Afghanistan a fui dimanche Kaboul, aperçu à l’aéroport avec le drapeau du pays. L’ambassadeur de France a également quitté la ville, tweetant des images de son évasion en avion.

On ne sait pas s’ils ont réussi à faire sortir le drapeau de la fierté de l’ambassade avant que les talibans ne se referment.

Le mois de juin est reconnu comme le mois de la fierté (LGBTI). Les États-Unis respectent la dignité et l’égalité des personnes LGBTI et célèbrent leurs contributions à la société. Nous restons déterminés à soutenir les droits civils des minorités, y compris les personnes LGBTI. #Pride2021 #PrideMonth pic.twitter.com/qgKPQAPaOY – Ambassade des États-Unis à Kaboul (@USEmbassyKabul) 2 juin 2021

Un pays qui ne retire pas sa population est la Russie. Ils s’attendent à bien s’entendre avec les talibans.

Moi et beaucoup d’autres avons soutenu il y a des années que nous devions nous retirer d’Afghanistan, mais pas de cette façon – tout à coup, laissant l’armée afghane sans soutien aérien, avec des milliers d’Américains et de nombreux Afghans encore plus fidèles dans le pays, sans aucun plan pour les extraire. Ce que Joe Biden et son administration ont fait, c’est de la folie. Je ne vois pas comment quelqu’un peut discuter avec Richard Haass, président du Council on Foreign Relations :

On peut ne pas être d’accord avec moi et penser que l’administration Biden a eu raison de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan… mais il est impossible de prétendre qu’elle a procédé de la bonne manière. Cela semble être à la fois un échec majeur du renseignement et de la politique avec des conséquences tragiques. – Richard N. Haass (@RichardHaass) 15 août 2021

En parlant de Joe Biden, où est-il ? Camp-David.

C’est certainement le cas. La Maison Blanche dit que Biden s’adressera au pays sur la crise afghane dans les prochains jours. Le retard est facile à comprendre. Ce que Biden pourra dire dépend des événements. C’est-à-dire que cela dépend des talibans.