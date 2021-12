Responsabilité sociale des entreprises : comment les règles de RSE de l’Inde garantissent une stricte conformité

Les règles RSE en Inde sont venues avec de nombreux principes directeurs et exigences concernant la constitution et les fonctions des comités RSE, les responsabilités du conseil d’administration et l’utilisation des fonds RSE et la certification par les directeurs financiers.

Par Anand Subramanian et Pratiq Shah

La responsabilité sociale des entreprises ou RSE a été un sujet de discussion pour de nombreux pays, gouvernements et entreprises. Il n’y a aucun doute sur l’acceptabilité et l’accord général dont les grandes marques et maisons d’entreprises doivent s’assurer que la RSE est intégrée dans leurs actions. Alors que presque toutes les grandes entreprises ont leurs propres pratiques et politiques de RSE, l’absence de réglementations et de lois strictes sur la RSE qui sont obligatoires rend l’application variée, incohérente et non comparable.

Pour relever ce défi et faire preuve de leadership sur une plate-forme mondiale, le 1er avril 2014, l’Inde est devenue le premier pays à imposer des règles autour de la RSE. Ces règles ont été incorporées dans la Loi sur les sociétés pour assurer une stricte conformité et couvrir une large population. Alors que les dispositions étaient obligatoires, l’applicabilité des différentes sous-sections s’est étalée sur quelques années, ce qui a donné aux entreprises suffisamment de temps pour assimiler et mettre en œuvre les nouvelles règles.

Les règles de l’article 135 de la loi sur les sociétés de 2013 obligeaient les entreprises ayant une certaine valeur nette, un certain chiffre d’affaires ou une certaine rentabilité au cours des exercices précédents immédiatement à consacrer deux pour cent de leur bénéfice net moyen des trois dernières années à la RSE. Initialement, jusqu’en avril 2021, les entreprises qui étaient définies en fonction de la valeur nette, du chiffre d’affaires ou de la rentabilité, étaient tenues de dépenser les montants mais n’étaient tenues de divulguer que le montant non dépensé et de ne faire aucune provision. Cependant, après avril 2021, la loi oblige les entreprises à prendre des dispositions pour le montant non dépensé et tout montant non dépensé doit être transféré à des fonds spécifiés après une période donnée.

Les règles RSE en Inde sont venues avec de nombreux principes directeurs et exigences concernant la constitution et les fonctions des comités RSE, les responsabilités du conseil d’administration et l’utilisation des fonds RSE et la certification par les directeurs financiers. Ces règles, qui sont expliquées ci-dessous, fournissent des conseils détaillés sur la mise en œuvre des exigences en matière de RSE telles que mandatées par la Loi sur les sociétés.

Constitution du Comité RSE :

Chaque entreprise à laquelle la RSE s’applique est tenue de constituer un comité RSE du conseil composé de :

3 administrateurs ou plus, parmi lesquels au moins un administrateur doit être un administrateur indépendant. Cependant, si une société n’est pas tenue de nommer un administrateur indépendant, elle doit alors avoir 2 administrateurs ou plus dans le comité ; 2 administrateurs dans le cas d’une société privée n’ayant que deux administrateurs dans son conseil ; etAu moins 2 personnes dans le cas d’une société étrangère, dont une personne sera sa personne autorisée et résidera en Inde et une autre désignée par la société étrangère.

Fonctions du Comité RSE :

Le Comité RSE doit :

Formuler et recommander au conseil d’administration une politique de RSE qui indiquera les activités à entreprendre par la société ; recommander le montant des dépenses à engager pour les activités visées ci-dessus ; surveiller la politique de RSE de la société de temps à autre ; etInstituer un mécanisme de suivi transparent pour la mise en œuvre des projets ou programmes de RSE ou des activités entreprises par l’entreprise.

Responsabilité du Conseil d’administration (CA) :

Le CA de chaque entreprise à laquelle la RSE est applicable doit :

Après avoir examiné les recommandations faites par le comité RSE, approuver la politique RSE de la société et divulguer le contenu de cette politique dans le rapport du conseil ; S’assurer que les activités incluses dans la politique RSE de la société sont entreprises par la société ; divulguer la composition de le comité RSE dans le rapport du conseil d’administration ; etS’assurer que l’entreprise dépense, au cours de chaque exercice, au moins 2% des bénéfices nets moyens de l’entreprise réalisés au cours des 3 exercices précédant immédiatement, en application de sa Politique RSE. Les projets/programmes/activités de RSE entrepris en Inde uniquement s’élèveront à des dépenses de RSE.

Si la loi a été appliquée et rendue obligatoire, l’efficacité de son application est à constater. Il existe de nombreuses entreprises qui gèrent les activités de RSE à travers leurs fondations tandis que d’autres entreprises mettent en place des équipes internes pour superviser les projets menés par leurs partenaires de mise en œuvre. De nombreuses entreprises ont également saisi les solutions les plus faciles en investissant dans les priorités du gouvernement ou en investissant de l’argent dans le Fonds de secours national du Premier ministre.

La RSE et l’importance croissante des actions et des divulgations liées à l’ESG et au changement climatique ont également d’importants domaines en commun et entrelacés. L’utilisation des ressources pour un avenir durable est un domaine qui viendra au premier plan, s’il ne l’est pas déjà.

Comme les nouvelles règles ont été récemment introduites, leur application dans un avenir immédiat sera l’un des principaux points à l’ordre du jour des entreprises et des conseils d’administration.

(Anand Subramanian est comptable agréé chez Deloitte Haskins & Sells LLP. Pratiq Shah est comptable agréé chez Deloitte Haskins & Sells LLP. Les opinions exprimées par les auteurs sont les leurs.)

