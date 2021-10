Responsable de la défense Trump: la Chine est en passe de remplacer les États-Unis en tant que superpuissance mondiale

L’ancien responsable de la défense, Elbridge Colby, a déclaré dans un nouvel épisode de « Tucker Carlson Today » de Fox Nation que la désensibilisation du pays à la menace de l’inflation a rendu difficile la transmission de « la gravité et la gravité » de la menace posée par la Chine aux États-Unis et au monde. communauté en général.

Colby, qui a été sous-secrétaire adjoint à la Défense pour la stratégie et le développement des forces sous l’administration Trump, a déclaré à Carlson que le Parti communiste chinois se classe actuellement comme le plus grand adversaire du pays et la plus grande menace géopolitique pour le système international.

Mais, a averti Colby, alors que les responsables de Biden et d’autres ont exprimé des sentiments similaires, les Américains ne traitent pas la menace aussi sérieusement qu’ils le devraient.

« Une partie de ce qui avait été frustrant au cours des 15 années précédentes était ce genre d’inflation de menace, cette inflation de menace de routine que vous obteniez, où les membres du Congrès et autres diraient: » nous vivons dans la période la plus dangereuse .’ Et je veux dire, je pense que les années 2000 – certainement les années 1990 – ont probablement été la période la plus sûre, certainement de mémoire récente et, à certains égards, de l’histoire », a expliqué Colby.

« Mais maintenant », a-t-il dit, « nous avons en fait affaire à un problème. Et une partie de la lutte est que nous devons en fait transmettre la gravité et la gravité de cette menace aux personnes qui ont été en quelque sorte émoussées par cette menace inflationniste, franchement. »

Colby a déclaré que les Américains n’intériorisent pas la gravité de la menace parce qu’ils se sont « habitués à être la seule superpuissance. C’était à la fin du XIXe siècle que les États-Unis sont devenus la plus grande économie du monde », a-t-il expliqué.

« Mais », a-t-il averti, « les Chinois vont nous surpasser – en partie parce qu’ils ont beaucoup plus de monde, mais en partie parce que beaucoup d’entre eux deviennent vraiment riches. Et ils sont très productifs. Et c’est de loin le défi le plus important. Je veux dire, ils sont la seule puissance, la seule force au monde qui peut nous imposer sa volonté, violemment ou non, face à notre résistance déterminée.

