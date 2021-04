Responsable de l’ingénierie pour la société Apple Retail qui quitte après 10 ans

Diogo Rau, responsable de l’ingénierie pour Apple Retail, quitte l’entreprise après 10 ans, a écrit le dirigeant sur sa page LinkedIn. Selon Rau, il deviendra désormais vice-président senior et directeur de l’information et du numérique chez Eli Lilly.

Dans son profil LinkedIn, Diogo Rau a expliqué son travail en tant que responsable de l’ingénierie pour Apple Retail:

«Je dirige l’ingénierie à l’échelle mondiale pour Apple Retail, qui comprend plus de 500 magasins et l’Apple Store en ligne. Notre équipe conçoit, construit, déploie et prend en charge le système de point de vente mobile d’Apple, notre plate-forme de commerce électronique, l’application Apple Store et un certain nombre d’autres systèmes que nous utilisons dans nos magasins. Nous avons fait beaucoup de choses intéressantes, comme la migration vers le cloud, la mise à l’échelle vers les volumes de transactions les plus élevés de tout site de commerce électronique et l’introduction de moyens rapides pour obtenir des produits. »

Avec Rau et Angela Ahrendts, qui ont quitté l’entreprise en 2019, Apple a réorganisé ses magasins de vente au détail à travers le monde afin de se rassembler, de regarder des sessions et de découvrir les produits encore plus rapidement. Après le départ d’Ahrendts, Deirdre O’Brien a pris la responsabilité en tant que vice-président senior d’Apple, Retail and People.

En mars, un autre vétéran d’Apple a quitté l’entreprise. Ron Okamoto a été embauché en 2001 pour superviser le processus et les politiques d’examen des applications. Maintenant, Susan Prescott a rempli ce rôle. Elle est chez Apple depuis 2003 et participera au procès Epic contre Apple.

Apple n’a pas encore annoncé qui allait prendre la place de Rau.

