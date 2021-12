Ressources de conception Apple mises à jour avec de nouveaux modèles iPhone, Apple Watch, iPad et Mac

Apple a mis à jour sa page Developer’s Design Resources avec de nouveaux modèles des produits les plus récents de l’entreprise, tels que l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, le nouveau MacBook Pro, l’Apple TV, etc.

Cette page fait partie de la section Human Interface Guidelines du site Web d’Apple Developer et aide les utilisateurs à obtenir des informations détaillées et des ressources d’interface utilisateur pour concevoir des applications qui s’intègrent aux plates-formes Apple.

Concevez des applications rapidement et avec précision à l’aide des modèles, guides et autres ressources Sketch, Photoshop et XD.