Ressources humaines : 5 choses rapides que nous savons sur le spin-off Big Mouth à venir sur Netflix

Nos monstres hormonaux préférés sont les stars du spectacle

Big Mouth est centré sur Nick Birch (Nick Kroll), Andrew Glouberman (John Mulaney) et Jessi Glaser (Jessi Klein), trois collégiens naviguant dans les horreurs de la puberté. La série a présenté deux monstres hormonaux, Maurice (également Nick Kroll) et Connie (la gagnante d’un Emmy Award Maya Rudolph), deux créatures d’un autre monde prétendant aider les enfants dans leur transition. Alors que Connie et Maurice ne sont que la cerise sur le gâteau qu’est Big Mouth, les ressources humaines verront les monstres excentriques occuper le devant de la scène.

Selon l’annonce originale de Netflix, les ressources humaines « lèvent le rideau sur la vie quotidienne des créatures – monstres hormonaux, chatons de dépression, sorciers de la honte et bien d’autres – qui aident les humains à traverser tous les aspects de la vie, de la puberté à l’accouchement aux années crépusculaires . ” Nous pouvons probablement nous attendre à voir un plus large éventail de bêtes étranges, non pas que tout puisse vraiment devenir plus étrange que tout ce qui se passe avec Rick le monstre hormonal (et oui, c’est aussi Nick Kroll).