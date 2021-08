Ressuscité Florida Death Metallers Massacre sortira un nouvel album ‘Resurgence’ en octobre

Vétérans du death metal de Floride MASSACRE sortira son quatrième album complet, “Réapparition”, le 22 octobre via Explosion nucléaire. Le visualiseur officiel du premier single du LP, “La souche Innsmouth”, peut être vu ci-dessous.

Commentant le prochain album et le nouveau single, le chanteur Kam Lee déclare : « Il s’agit de Lovecraft, n’est-ce pas ? L’honnêteté cependant, esthétiquement MASSACRE avait besoin de deux choses principales pour redevenir correcte. A) Le retour aux racines fondamentales du death metal de style OSDM (Old School Death Metal) qui sonne à la fin des années 80 et au début des années 90. Musicalement, le disque doit conserver ce style rétro nostalgique. B) Revenir à l’esthétique lyrique chargée d’influences fortement puisées dans les histoires et les mythes fictifs qui sont tous lovecraftiens.

“‘La souche Innsmouth’ est fortement influencé par la HP Lovecraft récit “L’ombre sur Innsmouth” pourtant, j’ai ma propre vision tordue des aspects d’horreur corporelle de la transmutation. Je lui donne en quelque sorte une note lyrique David Cronenberg/Junji Ito-type spin sur un Lovecraft fiction. Donc, lyriquement, il s’agit essentiellement de l’horreur corporelle de la transmutation aquatique. Toute signification plus profonde alors qui n’est que spéculative, mais pourrait simplement être une métaphore de la situation actuelle de notre monde avec la pandémie et d’autres menaces de propagation d’une infection virale. Musicalement, c’est juste du bon OSDM comme il est censé être joué et correctement représenté par MASSACRE.”

Joindre Lee et bassiste Mike frontières pour le nouvel album sont des guitaristes Rogga Johansson (PAGANISER), Jonny Pettersson (DIEUX ABANDONNÉS, WOMBBATH, HENRY KANE) et Scott Fairfax (MEMORIAM, AS THE WORLD DIES), avec le batteur Brynjar Helgeton (CRYPTICUS, LE GROTESQUER). Il y a des performances d’invités supplémentaires par Marc Grewe (MALADIE INSIDIEUSE), Dave Ingram (BÉNÉDICTION), Anders Oden (CADAVRE) et Pierre Ardoise (DRUID LORD) Le LP a été enregistré avec le producteur et icône du death metal Dan Swanö (ex-BORD DE SANTÉ, ex-BAIN DE SANG) et Pettersson en tant qu’ingénieur/mixeur.

MASSACREle prochain album de sera le premier à présenter Limites, ainsi que le premier enregistrement du groupe en 25 ans à présenter Lee (ex-DÉCÈS, ex-MANTES).

En septembre dernier, le batteur Jeramie Kling (VENOM INC., L’ABSENCE, GOREGNG) et guitariste Taylor Nordberg (L’ABSENCE, GOREGNG) a annoncé son départ de MASSACRE. Le duo avait rejoint le groupe moins d’un an plus tôt et travaillerait sur MASSACREle quatrième album studio de Kling/Nordbergest propre Productions de fumée et de miroirs à Spring Hill, en Floride.

Kling et Nordberg a déclaré dans un communiqué que “ce qui était présenté comme une démocratie s’est avéré être une dictature avec un manque de communication atroce”.

MASSACRE se sépare du guitariste Rick Rozz et batteur Mike Mazzonetto en septembre 2019. A l’époque, Lee et Limites a blâmé la scission sur des « violations de contrat », « des performances médiocres, de l’incompétence et un manque de professionnalisme ».

MASSACREle dernier album de , 2014 “Retour d’au-delà”, En vedette Rozz et Mazzonetto aux côtés du bassiste Terry Butler et chanteur Ed Webb.

Début 2017, majordome – qui joue maintenant de la basse pour NÉCROLOGIE – Raconté Métal Wani ce Rozz et Mazzonetto “détruit” MASSACRE avec leurs « backtalkings et backstabbing en coulisses ». Il a poursuivi en précisant que Rozz et Leela collaboration de l’époque ne pouvait pas être appelée MASSACRE. Il a dit : “Ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent et écrire toutes les chansons du monde qu’ils veulent, mais ça ne s’appellera pas MASSACRE.”



