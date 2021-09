Ressuscité pourrait obtenir un butin personnel à l’avenir

Image : Blizzard

Butin. Certains en vivent. D’autres en meurent. Cela fait tourner le monde, ou du moins les mondes des robots d’exploration de donjons comme Diablo 2: Resurrected. Alors pourquoi le remaster n’aura-t-il pas un système de butin moderne ? Réponse courte : c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.

Alors que le studio Activision Blizzard Vicarious Visions met beaucoup à jour l’apparence et la convivialité du RPG isométrique 2000, l’ajout d’un système de butin personnalisé ne fait pas partie des changements. Là où des jeux modernes comme World of Warcraft et Destiny 2 donnent un butin séparé à chaque joueur présent lorsqu’un coffre au trésor est ouvert ou qu’un boss de raid tombe, Diablo 2: Resurrection s’en tient à l’ancien système selon lequel les joueurs en coop doivent partager un ensemble universel unique de butin. Le directeur de la conception du studio Vicarious Visions, Rob Gallerani, a expliqué pourquoi dans une interview avec Stephen Totilo, le nouveau venu d’Axios.

“Lorsque vous ajoutez un système de butin personnel à un jeu, il y a beaucoup d’autres fonctionnalités auxquelles les gens ne font pas vraiment attention et qui doivent également être ajoutées pour que cela fonctionne”, a-t-il déclaré. « Alors, prenez World of Warcraft. Il existe un concept appelé Soulbound, ce qui signifie que votre personnage a ramassé un objet et, au moment où vous le mettez sur ce personnage, il ne peut être donné à personne d’autre. Et c’est un moyen de contrôler les économies. »

Gallerani poursuivit :

Diablo n’a rien de tout cela. Vous pourriez littéralement avoir un objet d’héritage que vous avez récupéré il y a 21 ans et que vous l’avez transmis de génération en génération, de héros en héros après toutes ces années. Et cela fonctionne avec chaque élément du jeu. Si nous devions changer le butin personnel, nous devrions également commencer à changer ce genre de choses.

Contrairement à beaucoup d’autres jeux avec du butin, Diablo 2 permet aux joueurs de l’échanger entre eux, donc en plus des changements techniques qui devraient se produire, le butin personnalisé nécessiterait également de repenser l’économie du jeu afin de ne pas le casser tout à fait. Et comme le souligne Gallerani, Resurrected fonctionne avec les données de sauvegarde de la version originale du jeu, de sorte que l’économie remonte à des décennies.

Néanmoins, cela ne signifie pas que le butin personnalisé ne pourra pas être ajouté dans le futur. “Cela ne veut pas dire que c’est hors de question, mais c’était hors de notre objectif d’essayer de créer l’expérience la plus authentique”, a déclaré Gallerani.

Diablo 2: Resurrected est sorti aujourd’hui sur PlayStation, Xbox, PC et Switch, mais à la lumière du récent procès en Californie alléguant du harcèlement sexuel, de la discrimination et d’autres problèmes graves à travers Activision Blizzard, les développeurs du jeu ont dit aux gens d’Axios de “faire ce qu’ils feel is right » lorsqu’il s’agit d’acheter le jeu plutôt que de boycotter l’entreprise qui en est propriétaire.