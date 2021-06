Restaurant Ave Mario : le nouveau palais de la fête à Londres

M

la plupart des restaurants — tous les autres ? – n’exigent pas que leurs invités franchissent le seuil sous un coq et des couilles au néon. Mais c’est l’accueil au nouvel italien de Covent Garden, Ave Mario, où l’entrée est habilement éclairée par trois arches salaces incurvées au-dessus de la porte : au-dessus d’elles, le nom du restaurant fait une éclaboussure courageuse pour faire savoir aux convives que, non, ce n’était pas un accident et, oui, rire est la chose ici. Pas tout à fait un club de membres, mais presque.

“Amusant? C’est à 100% ça. C’est presque un énoncé de mission dans cette entreprise : nous n’essayons pas d’être amusants, nous essayons de nous amuser », explique le co-fondateur du restaurant, Victor Lugger. «Et ce sont des choses très différentes – quand vous voulez vous amuser, vous ne forcez pas les choses. Au contraire, tu te laisses aller. C’est pour ça que tu ris, c’est ça s’amuser.

Par habitude, Lugger, 36 ans, parle dans des déclarations, mais il en a gagné le droit. Avec son partenaire commercial Tigrane Seydoux, Lugger a lancé le groupe Big Mamma en 2013, reprenant d’abord son Paris natal, puis s’étendant à Lyon, Lille et Bordeaux, puis faisant la fête à Madrid, et en 2017 nageant la Manche pour s’installer à Shoreditch.

Ce premier endroit au Royaume-Uni, Gloria, a charmé les critiques et fait la queue dans la Great Eastern Street; tout le monde, de Dua Lipa et Alexa Chung à Harry Styles et Sir Mick Jagger est entré à l’intérieur. Son successeur, Circolo Popolare, a fait de même à Fitzrovia, attirant autant les influenceurs mousseux que les chefs sérieux (la soirée d’ouverture a réuni à la fois Betty Bachz et le grand triplement étoilé Pierre Koffmann). Avec Ave Mario, la 17e sortie du groupe, Lugger dit qu’il ouvre une balise de trois étages pour 1 000 Londoniens chaque jour, tous à la recherche d’un bon moment. Les photos Instagram d’initiés du lancement de presse de la semaine dernière suggèrent qu’il l’a fait.

Prêt à partir : le cofondateur de Big Mamma, Victor Lugger

/ Daniel Hambury/Stella Pictures Ltd

Il dit qu’il a hâte que ça commence. “Je regarde en arrière et je me dis : ‘Pourquoi n’étais-je pas aussi excité pour Circolo ?’ Et j’étais tellement excité, mais ici, c’est à un autre niveau », dit-il. «En sept ans de changement de menu toutes les six semaines, dans chaque restaurant – et je sais, cela ressemble à des conneries, mais c’est vraiment vrai – c’est le menu que j’aime le plus. Et Covid, ça nous a donné plus de temps pour rêver, plus de temps pour désirer. Cela a suscité tellement de désir de restaurants, de voyages, de chaleur de l’hospitalité, d’être avec les gens.

Ce menu – flambant neuf, sans aucun des succès de Gloria ou de Circolo – est l’œuvre du chef cuisinier Andrea Zambrano, 23 ans, qui a rejoint Lugger et Seydoux à seulement 19 ans, faisant des quarts de travail dans la cuisine de Gloria avant de gravir les échelons. Des soucis pour un si jeune chef ? “Pas du tout, c’est ce qui nous rend fiers chez Big Mamma – nous aimons donner cette chance aux jeunes. Andrea fait un excellent travail – pour être un grand chef ou un restaurateur, il faut de la passion, du dévouement et de l’amour.

Trat’s all, les amis: la salle à manger du milieu de style trattoria

/ Daniel Hambury/Stella Pictures Ltd

Zambrano, insiste Lugger, ne s’occupera pas du redux de Circolo. « Nous ne sommes pas – non ! — lancer quelque chose ici qui était cool à Paris en 2015. Nous sommes ici parce que nous aimons Londres ; l’humour, oui, mais aussi la soif de sortir et de profiter de la vie. C’est 10 fois ce à quoi nous nous attendions.

Il a un point. Ave est, pour commencer, plutôt plus grand que l’un ou l’autre des autres sites de Londres. Réparti sur 7 000 pieds carrés, le restaurant est divisé en trois scènes distinctes, chacune rendue en couleurs vives. À travers les lumières phalliques et en premier lieu se trouve ce qu’ils appellent blasphématoirement une « interprétation effrontée de l’Église, version 2.0 », les murs et le sol sont un clin d’œil aux rayures du duomo « zèbre » de Sienne. À la fin, 3 000 bouteilles d’alcool sont empilées. Au début, plus de néons sous forme de panneaux lumineux dans des affrontements de style années 70 – violet avec rose ou jaune, bleus avec orange et marron – annoncent des croquettes aux truffes pour 8 £, Negronis pour 7 £, grappa pour 6 £ (les prix sont donc fixes pour le prévisible). C’est une salle de banquettes de velours rouge et de glamour, un endroit pour les assiettes de pâtes et les longues nuits.

En bas d’un filet d’escaliers et de Sienne au genre de trattoria décontractée dont Florence se nourrit : le velours est cousu ici aussi, mais les tables en bois élégantes sont maintenant recouvertes d’un tissu noir et blanc à carreaux kitsch, les murs et le sol sont recouverts dans des carreaux et des affiches usés en magasin promettant le produit le plus précieux de 2021, des vacances. Ensuite, encore plus de néon : un miroir éclairé – tout l’endroit est pratiquement construit pour les selfies et les histoires Insta – encourage les fauteurs de troubles à « Avouer ici », avec un jeu entendu sur la bonne vieille culpabilité catholique : « Les péchés sont oubliés, pas pardonnés ».

Repaire d’iniquité : l’espace amusant en bas

/ Jérôme Galland

Le repaire de l’iniquité en question est un sous-sol en miroir, doucement éclairé, déjà préparé pour les fêtes ; la preuve déjà au plafond, une traînée de spray de champagne d’une fête tenue la veille de notre conversation. Dans les salles de bains éclairées par l’arc-en-ciel avec leurs miroirs en forme de bocal à poissons au dos des portes, et des photos de Tony et Carmela Soprano hochant la tête pour confirmer que les mauvais comportements sont la chose sur laquelle cet endroit va prospérer.

Il ne s’agit donc pas d’un restaurant italien, mais d’une idée, d’un dessin animé sur la façon de faire d’un pays. “Oh, absolument : c’est la vision la plus subjective de l’Italie”, dit Lugger. « Le plus subjectif. Mais nous essayons d’être authentiques envers nous-mêmes.

Bien que française, la vision de Lugger de l’Italie s’est affinée au fil des années de visite en Italie; avant la pandémie, il y allait une fois par mois et y retournera sous peu à la recherche de plus de nourriture pour alimenter sa nouvelle ouverture. « J’ai passé un temps fou en Toscane », dit-il. « Mais pas la Toscane que vous voyez en tant que touriste, car tout se passe dans les petits villages. Mais je passe des semaines à tout m’approvisionner auprès de très petits fournisseurs et producteurs familiaux – des gens qui approvisionnent littéralement un rayon de 20 kilomètres, où je dois me battre pour qu’ils me vendent, où il n’y a ni rabais ni faveurs. Mais nous en avons plus de 200 maintenant, et nous le construisons depuis sept ans, et nous les avons soutenus via Covid, il est donc très facile de tirer parti de nos contacts existants. »

Point de fierté : les pâtes au pesto « Mean and Green » du restaurant

/ Jérôme Galland

Malgré les apparences, Lugger insiste sur le fait qu’Ave n’est pas un plaisir cynique, mais fidèle au plaisir qu’il a eu à voyager. Il riffs longuement sur l’idée d’authenticité et d’âme de restaurant. « Nous ne ferons jamais les choses en pensant : « Oh, qu’est-ce que les gens vont aimer ? Qu’est-ce que les gens veulent manger ?’ », dit-il. « Ce n’est vraiment pas mon travail d’essayer de le découvrir. C’est mon travail de dire : c’est ce que nous aimons. C’est ça notre vision, ce sont nos souvenirs de vacances, nos souvenirs d’enfance ou de moments en famille.

L’un des plats dont il est « le plus fier » est les pâtes au pesto. “D’accord, oui, ce ne sont que des pâtes au pesto, et elles ne viennent pas avec des étincelles et quoi que ce soit – mais cela recrée la même émotion que j’ai quand j’ai des pâtes au pesto à Gênes, et je n’ai jamais trouvé ça ailleurs qu’en Italie, sauf à cet endroit. Il ne mentionne pas le gâteau stracciatella de 60 cm de haut marbré de pâte à tartiner au chocolat qui fait le tour des internautes.

À son honneur, si Lugger était là pour l’argent, Big Mamma aurait pu ouvrir sa troisième offre à Londres bien avant maintenant. “Je veux dire, j’ai vu 40 sites à Covent Garden au cours des trois dernières années”, dit-il, “j’ai vu 50 sites à Soho et nous n’en avons jamais pris un.”

Alors pourquoi la rue Henrietta ? C’est une science, dit Lugger, mais l’instinct est son navigateur. « C’est dans les proportions des pièces, ou dans la façon dont la lumière traverse la journée ; nous visitons les sites quatre ou cinq fois à des moments différents pour voir à quoi ils ressembleront. Mais tout est vraiment dans le ressenti.

Insta-hit : le gâteau stracciatella de 60 cm de haut

/ Jérôme Galland

Invoquer un sentiment est la touche Midas de Lugger. Alors que la crise du personnel a un peu affecté le groupe, contrairement à de nombreux restaurants londoniens, il ne se soucie pas de la demande et ouvrira sept jours sur sept pour le déjeuner et le dîner, avec un brunch le week-end. Il se délecte du fait que les trois espaces signifient que «les gens peuvent revenir pour une expérience totalement différente à chaque fois». Il parle de faire en sorte que les choses soient ainsi pendant le service, de baisser les lumières et de mettre la musique pour que les gens dansent.

Les gens s’amusent, dit-il, c’est tout. Mais le sentiment est là que Lugger prend autant de plaisir que n’importe qui dans sa nouvelle place. « L’autre jour, ma femme a dit : ‘Pourquoi ? Pourquoi ouvririez-vous un autre restaurant ?’ Et pour être honnête, nous n’en avons pas besoin. Mais c’est ce que j’aime. C’est incroyablement satisfaisant et gratifiant d’accueillir des gens. Vous savez, vraiment, c’est le plus beau travail du monde.