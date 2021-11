restaurant Santinni vandalisé par des voyous dans le comté de Shildon Durham | Royaume-Uni | Nouvelles

Les convives étaient terrifiés lorsque le restaurant Santinni à Shildon, dans le comté de Durham, a été pris pour cible par deux voyous mercredi soir. Les deux assaillants se sont arrêtés dans une Silver Focus et ont brisé les vitres avant avec ce que le directeur du restaurant a dit être une batte et une hache.

Des photographies choquantes montrent de lourds dégâts causés par les assaillants avec des vitres brisées et apparemment sur le point de s’effondrer.

Un groupe d’enfants assistant à une fête de 11e anniversaire était assis à une table près de l’endroit où l’incident s’est produit, rapporte Chronicle Live.

D’autres clients se seraient enfermés dans les toilettes par peur.

Alex Bestwick, le directeur du restaurant, a reçu un appel de l’un des membres du personnel lors de l’incident.

« J’étais en train de faire du shopping et j’ai reçu un appel d’un des membres du personnel pendant l’incident », a-t-elle déclaré.

« Le personnel m’a dit qu’un homme brisait la fenêtre avec une batte de baseball et que l’autre la brisait avec une hache.

« Cela a dû durer environ 30 secondes alors que je me précipitais vers le restaurant et que j’y étais en quelques minutes, et les hommes étaient partis. »

Des membres courageux du personnel ont aidé des familles et des enfants lors de l’attaque dans la ville aisée.

Alex a déclaré: « Nous avons amené les enfants, leurs parents et d’autres clients dans les toilettes, puis les avons sortis à l’arrière du bâtiment.

« Nous avions un groupe d’enfants qui étaient assis à côté de la fenêtre, ils avaient donc tous très peur. »

Le restaurant a rouvert ses portes jeudi matin, déclarant en ligne qu’il était ouvert comme d’habitude.

Alex a déclaré: « Nous avons ouvert à 9 heures ce matin et avons réglé les choses la majeure partie de la journée. Nous avons également appelé les clients depuis hier soir pour vérifier leur bien-être et avons été en contact avec la police. »

Dans une publication sur Facebook, les propriétaires ont remercié les habitants pour leur soutien et ont déclaré que leur principale priorité était le bien-être de leur personnel et de leurs clients.

Le message a déclaré: « De toute évidence, nous avons publié un message ce matin indiquant que nous sommes ouverts aux affaires comme d’habitude.

« Je pense que quelques personnes ont mal pris notre poste car notre principale priorité était hier soir et est, ce matin, le bien-être de l’ensemble de notre personnel et de nos clients.

« Nous avons eu affaire à la police, aux journalistes et aux clients d’hier soir, nous n’avons donc pas encore appelé tous nos clients qui étaient là hier soir.

« Nous avons parlé à une poignée de personnes et avons eu des clients pour nous parler ainsi que pour traiter avec notre personnel en même temps.

« Malheureusement, cet incident s’est produit quand il s’est produit, nous avions un restaurant plein de jeunes enfants et nous ne pouvons que nous excuser que cela se soit produit et ait affecté nos clients, mais nous faisons de notre mieux pour faire face à cela en suivant les conseils de la police.

« Pour le moment, nous n’avons aucune idée ni pourquoi cela a été fait, mais dès que nous le saurons, je le mettrai sur la page.

« Merci à tous pour votre soutien continu. »

Un porte-parole de la police de Durham a déclaré: « La police a été appelée à 17h45 hier soir (17 novembre) pour signaler des dommages criminels dans des locaux de la rue Main, Shildon.

« On pense que les suspects ont brisé la vitre, la faisant se briser et se briser avant de s’enfuir dans un véhicule.

« Heureusement, personne n’a été blessé dans l’incident.

« Les enquêtes sont actuellement en cours. »