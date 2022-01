Restaurants et plats à emporter avec des menus végétaliens à découvrir

Allez, devenez végétalien avec votre commande (Photo: Metro.co.uk)

Aussi agréable que cela puisse être d’essayer de nouveaux restaurants de niche et célèbres sur Instagram, nous sommes en janvier – une période de l’année à court d’argent.

Les chaînes si familières et réconfortantes sont là où elles se trouvent en ce moment.

Avec de plus en plus d’endroits qui adoptent une sorte d’ajout végétalien à leur menu, il y a beaucoup de nouveaux articles à essayer dans les chaînes classiques dont vous vous êtes peut-être un peu lassé avant Noël.

Du « poisson » en édition limitée à Wagamama au retour du « poulet » au KFC, il y en a pour tous les goûts ce Veganuary.

Ce ne sont là que quelques-uns des endroits où nous pensons que vous devriez prendre une bouchée ou un repas complet au cours du mois :

Wagamama

Tempura f-ish et bang bang yaki imo

Prise du jour (Photo : Wagamama)

C’est du fish and chips, mais pas comme vous le savez.

Dans un enrobage de tempura, cela ira bien, peu importe vos choix alimentaires.

Domino’s

Pizza PepperoNAY

Pour les nuits froides à (Photo : Domino’s)

Dites non au vrai porc avec la nouvelle pizza PepperoNAY, au prix de 17,99 £ pour une moyenne à croûte régulière.

Ils servent également des pépites de poulet végétaliennes.

Krispy Kreme

Délice chocolat au caramel

Delish (Photo : Krispie Kreme)

Il n’y a pas de produits laitiers dans celui-ci – ou les deux autres beignets que la marque a sortis depuis fin décembre.

Ici, vous avez une double garniture de caramel crémeux et de chocolat belge, garnie d’un glaçage au caramel et de chocolat noir.

Une boîte d’une douzaine coûte 14,45 £.

Bella Italie

Pâtes CarbOGGnara

Viande où ? (Photo : Bella Italia)

Essayez le CarbOGGnara – il est fait de bacon végétalien dans une sauce blanche fumée enrichie d’Oggs, avec qui Bella Italia s’est associée.

Métro

TLC Tikka (Goûts.Comme.Poulet.)

Essayez-le avant qu’il ne soit parti (Photo : Métro)

Deux nouvelles options de menu sont disponibles pour la première fois.

Il y a le TLC Tikka (Tastes.Like.Chicken.) – une nouvelle version inspirée des épices du TLC original inspiré du poulet rôti – seulement pour le mois, et le TLS (Tastes. Like. Steak.), qui est en cours d’essai dans 350 magasins.

Shake Shack

Burger croustillant à l’échalote

Vous avez le temps sur celui-ci (Photo : Shake Shack)

Grâce à la popularité de ce hamburger en janvier dernier, il est maintenant de retour et permanent dans tous les magasins britanniques.

Le Burger Crispy Shallot de Shake Shack comprend une galette végétalienne garnie de cheddar fumé, d’échalotes croustillantes marinées à la bière, de laitue et de sauce dijonnaise sur un petit pain aux pommes de terre grillées.

Cela vous coûtera 8 £.

Pizza Express

Boules chaudes de pâte aux jalapenos

Le favori de la famille a tout (Photo : Pizza Express)

Oubliez d’avoir un ou deux plats végétaliens, Pizza Express propose un menu complet, des entrées aux desserts.

Plus de nourriture



Racines de Lévi

M *** F *** Jerk Joint

Envie de nourriture gratuite ? (Photo : Levi Roots)

Levi Roots s’est associé à Meatless Farm pour créer du poulet jerk végétalien.

Rendez-vous à Shoreditch pour voir leur pop-up M*** F*** Jerk Joint du 20 au 22 janvier, de 12h à 16h à Iron Bloom, 46 Great Eastern St – il y aura des cadeaux.

Burgers honnêtes

V Honnête

Légende : résumé des menus des restaurants végétariens

Ce mois-ci, Honest Burgers rebaptise sa succursale de Covent Garden en V Honest – une succursale uniquement végétalienne.

Au menu, un burger teriyaki, parmi de nombreuses autres options alléchantes.

Café Néron

Panini au poulet arrabbiata

Grignotez à ce sujet (Photo: Caffe Nero)

Caffè Nero et THIS se sont associés pour lancer un panini arrabbiata au poulet à base de plantes (4,60 £) et une ciabatta à la saucisse (3,65 £).

Lors d’un test de dégustation, 97% ont pensé que la ciabatta à la saucisse était de la vraie viande.

KFC

Recette originale de burger végétalien

Rentrez (Photo: KFC)

Le hamburger végétalien préféré de l’année dernière est de retour à 5,49 £ – le même prix que leur hamburger ordinaire.

L’emballage est légèrement différent cette année, mais les marchandises à l’intérieur sont inchangées.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Burger King lance les « premières » pépites végétaliennes du Royaume-Uni



PLUS : Végétalien : le chef partage des astuces simples pour manger sainement avec un budget de seulement 1 £ par repas



PLUS : Quelle est la différence entre les régimes végétaliens, végétariens et végétaux ?

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();