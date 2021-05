Reste des matchs de l’IPL 2021 à jouer aux Emirats Arabes Unis: BCCI

“… l’autre chose qui va se passer ici est que l’absence des jeux IPL en Inde aura également un impact sur les revenus publicitaires”, avait déclaré plus tôt ce mois-ci The Walt Disney Company, propriétaire de Star India. (fichier image)

Le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a déclaré samedi que les matchs restants de la Premier League indienne (IPL) pour cette saison auront lieu aux Émirats arabes unis (EAU).

“La décision a été prise lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue virtuellement, où les membres ont convenu à l’unanimité de reprendre IPL”, a déclaré la BCCI dans un communiqué.

Les matchs devraient se dérouler entre septembre et octobre, comme indiqué par le conseil d’administration. La décision de déplacer le tournoi dans un autre pays a été prise “compte tenu de la saison des moussons en Inde pendant les mois de septembre-octobre”, a déclaré la BCCI. L’agence de presse PTI a indiqué que les matchs se joueraient probablement entre le 18 septembre et le 10 octobre.

Le 4 mai, la BCCI a annoncé la suspension de l’IPL en Inde après que quelques participants aient contracté le coronavirus. Le tournoi avait commencé le 9 avril et devait auparavant se terminer le 30 mai. C’est la deuxième année consécutive que l’IPL se tiendra aux Émirats arabes unis. Toute la saison de l’IPL 2020 s’est déroulée dans le pays.

La décision de reprendre l’IPL devrait soulager le diffuseur officiel Star India qui mise sur les revenus publicitaires tirés du jeu pour récupérer les lourds investissements qu’il a faits pour acquérir les droits médias d’IPL.

“… l’autre chose qui va se passer ici est que l’absence des jeux IPL en Inde aura également un impact sur les revenus publicitaires”, avait déclaré plus tôt ce mois-ci The Walt Disney Company, propriétaire de Star India.

Disney avait déclaré qu’il s’attendait à ce que le rythme d’ajout à la base totale d’abonnés de ses activités de vente directe aux consommateurs ralentisse au second semestre de l’exercice 2021, en partie en raison de la suspension brutale de la Premier League indienne (IPL) en Inde. Disney+ (sous la marque Disney+Hotstar en Inde) contribue de manière significative au segment de vente directe aux consommateurs de l’entreprise.

“Le BCCI SGM a en outre autorisé les membres du bureau à demander une prolongation de délai à l’ICC pour prendre un appel approprié sur l’organisation de la Coupe du monde ICC T20 2021”, a ajouté le communiqué publié par le conseil d’administration. L’Inde devrait accueillir la Coupe du monde ICC T20 plus tard cette année.

