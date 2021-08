“Reste et deviens le premier choix d’Arsenal tout de suite”, a déclaré Ainsley Maitland-Niles alors qu’un joueur en fuite forcé de s’entraîner loin de la première équipe et du sceau du club Takehiro Tomiyasu transfert

in

Ainlsey Maitland-Niles devrait mettre sa dispute avec Arsenal derrière lui et s’appliquer à devenir le prochain arrière droit d’Arsenal.

Lundi, le joueur de 24 ans a fait la une des journaux avec un article sur Instagram qui disait: “Tout ce que je veux faire, c’est aller où je veux et où je vais jouer.”

Le jeune a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il voulait sortir

Le diplômé polyvalent de l’académie est connu pour vouloir partir cet été à la recherche de plus de minutes, Everton tentant une offre de prêt avec une option d’achat qui a été refusée par Arsenal.

On dit qu’on lui a dit de s’entraîner loin de la première équipe pour le moment et le fan d’Arsenal, Darren Bent, pense qu’il devrait baisser la tête et prouver aux décideurs à quel point il est bon.

“Je ferais de lui l’arrière droit d’Arsenal, je le ferais vraiment, car nous avons besoin d’un arrière droit”, a déclaré l’ancien attaquant de Premier League à talkSPORT.

« Hector Bellerin a perdu ses jambes et ne veut plus être là, Cédric je suis un peu dubitatif, on a vu [Callum] Chambers a commencé son premier match de la saison contre Brentford, ce qui a été un désastre.

Arsenal connaît un début de saison lamentable et occupe le bas du classement de la Premier League

Bent ne croit pas que le diplômé de l’académie veuille partir, mais comprend qu’il veut jouer au milieu de terrain, bien qu’on lui ait dit d’oublier cela si son manager ne le voit pas là-bas.

« Appliquez-vous en tant qu’arrière latéral. Je peux le voir être l’arrière latéral d’Arsenal au moins pour le reste de la saison parce qu’il est assez rapide, il a de bonnes capacités avec le ballon.

“Je sais qu’il est parfois un peu léthargique en termes de possession, mais je l’aurais toujours sur les deux autres.”

Cependant, la concurrence pour les places vient de se durcir. Takehiro Tomiyasu a accepté de rejoindre depuis Bologne, selon talkSPORT.

Les Gunners paieront 20 millions d’euros plus 3 millions d’euros de suppléments pour l’international japonais polyvalent.

Tomiyasu peut jouer à l’arrière central et à l’arrière droit et Bent a expliqué qu’il avait de la sympathie pour les Maitland-Niles, après avoir tenté d’organiser un transfert de Tottenham en utilisant les médias sociaux en 2009.

“Je ne peux pas m’asseoir ici maintenant et dire” Ce qu’il a fait est hors de propos ” parce que je l’ai fait quand j’ai quitté les Spurs quand j’ai tweeté publiquement “, a ajouté Bent.

Maitland-Niles est un joueur que Brighton cible sérieusement

« Si le club ne lui permet pas de partir, je peux comprendre sa frustration car bien sûr, il est sous contrat au club et ils disent qu’ils ne veulent pas qu’il parte.

«Mais s’il ne va pas figurer et qu’ils le retiennent juste pour le plaisir, c’est un peu décourageant pour lui d’être là.

« J’ai été là-bas, vous vous sentez comme une pièce de rechange. Vous vous entraînez et vous faites partie de l’autre équipe où vous ne faites que courir après les ombres. Je sais qu’il sera bien payé et qu’il est à Arsenal, mais ces choses font toujours mal.

