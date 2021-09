Reste Harry Kane ? Lâcher Nuno ? Les quatre meilleurs espoirs ? Quel avenir pour Tottenham, selon l’ancien gardien Brad Friedel

in

Après avoir concédé neuf buts en trois matchs, Nuno Espirito Santo sait tout de la pression associée au fait d’être le patron de Tottenham.

Du haut de la table au club de crise en l’espace de quelques semaines. La vie vient à vous rapidement dans N17. Mais Nuno peut-il le réparer ?

Harty Kane a fait une figure inconsolable lors de la défaite de la NLD

talkSPORT EDGE a rencontré l’ancien gardien des Spurs Brad Friedel, pour avoir son point de vue sur la direction que prend le club.

O ONT COMMENCÉ LES PROBLÈMES ?

«Je vais revenir à Mauricio Pochettino, c’est l’un des plus grands managers du jeu, cela ne fait aucun doute.

«Pochettino savait comment traiter avec Daniel Levy et le conseil d’administration et ils ont fourni un football incroyable.

« Et chaque fois que quelqu’un comme ça part, le changement peut être parfois un peu difficile.

“Jose Mourinho est également l’un des meilleurs managers du monde, mais cela ne s’est tout simplement pas gélifié de la même manière que Mauricio, Daniel et le conseil d’administration.”

LE CLUB DOIT-IL RESTER AVEC NUNO ?

“Bien sûr, restez avec lui, nous en sommes à six matchs dans la saison, ce n’est pas le moment de tirer la sonnette d’alarme sur Nuno.

« D’après ce que j’ai vu avec ses équipes précédentes, c’est qu’il est un manager exceptionnel et qu’il peut orienter le club dans la bonne direction.

“Les joueurs devront apprendre un nouveau système et au sortir d’un été où beaucoup d’entre eux étaient en mission internationale, ce n’est pas facile d’avoir une pré-saison interrompue pour mettre en œuvre de nouvelles idées, c’est pourquoi nous devons donner au manager plus de temps.

« Tout le monde doit être juste envers Nuno, il a besoin que son meilleur joueur, Harry Kane, soit au sommet de son art, nous devons donc également laisser à Harry le temps d’y revenir.

«Je ne fais pas partie de ceux qui progressent vers le haut et tirent rapidement, je pense qu’une fois que vous avez fait votre choix, vous devez laisser le temps au manager.

“Nuno a fait ses preuves dans les autres clubs où il a été et il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas faire ses preuves à Tottenham.”

Nuno subit une pression croissante chez les Spurs

BLÂMER DANIEL LEVY?

« Non, il a fait un excellent travail. Le club a un certain budget et ils ont produit un football incroyablement bon, ils se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions.

« Et si vous regardez le stade, le terrain d’entraînement, les joueurs et l’académie, ce n’est pas le moment de critiquer Daniel Levy.

«Si vous retirez le sens des affaires de Daniel de son curriculum vitae, il est également un partisan de Tottenham et voudrait le meilleur pour les Spurs.

«Le club est entre de très bonnes mains financières et est dans une très bonne position en termes de longévité.

“Si quelqu’un veut critiquer le conseil d’administration à cause d’un ou deux joueurs qui n’ont pas été vendus, c’est son opinion, mais cela ne signifie pas que le club est entre de mauvaises mains.”

IL EST TEMPS DE REPOSER HARRY KANE ?

“Certainement pas. Harry Kane est sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde, il a eu un été très instable et était parti avec l’Angleterre avec beaucoup de discussions sur son départ.

«Il n’a même pas eu une pré-saison complète à son actif et je suis sûr qu’il se réinstalle mentalement pour rester à Tottenham.

«Nous devons attendre et lui donner le temps de se remettre en forme et d’enfiler ses bottes de frappe comme nous savons qu’il le peut.

“Harry est le leader du club.”

Tottenham a été martelé par ses rivaux du nord de Londres

TIRER LE MEILLEUR DE DELE ALLI ?

“Dele Alli est un footballeur merveilleux avec des quantités incroyables de talent, il a été mis de côté pendant le temps de Jose Mourinho au club et j’ai été très surpris de cela.

“Avec le temps qu’il a passé sur le banc et sans être impliqué dans l’équipe, cela a peut-être fait des ravages pour le ramener au plus haut point de sa forme et j’espère qu’il le trouvera bientôt.

“Je n’ai aucun souci pour lui, je pense que c’est un joueur exceptionnel, il devra peut-être juste retrouver sa confiance mais il devrait être sur la feuille blanche de Tottenham tout le temps.”

O FINIRAIT TOTTENHAM ?

« Les quatre premiers pourraient être un peu difficiles cette saison, mais Tottenham devrait définitivement se retrouver dans les 7 premiers.

J’aimerais penser qu’à partir de Noël, ils auront une équipe et une qualité suffisantes pour se classer au moins 5e ou 6e sur la table.

Les Spurs ont maintenant subi trois défaites au rebond et il est très important d’agir rapidement et d’obtenir les trois points dont ils ont désespérément besoin lors du prochain match.

“Les supporters de Tottenham exigent un football divertissant ainsi que la victoire et le club a des joueurs qui peuvent attaquer et ils devraient exprimer ces qualités autant qu’ils le peuvent.

«Je pense qu’il y a un endroit où tout cela peut être résolu et c’est sur le terrain d’entraînement et en travaillant dur.

“Ils ont des joueurs exceptionnellement doués au sein de l’équipe qui sont capables de gagner des matchs de Premier League.”

Friedel est à Londres pour promouvoir les prochains matchs de la NFL

Friedel est à Londres avec 888sport avant les Jeux de la NFL à Londres, qui débuteront avec les Jets de New York contre les Falcons d’Atlanta le 10 octobre.

Il retourne à son enfance dans le football américain en entraînant des recrues pour participer à un vrai match avec le London Blitz.

