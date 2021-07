Reste Harry Maguire, Jordan Henderson sur Declan Rice ou Kalvin Phillips

in

Le choc de l’Angleterre contre l’Ukraine est l’occasion idéale pour Gareth Southgate de faire tourner son équipe, a suggéré Jose Mourinho.

Les Three Lions poursuivent leur tentative de devenir champions d’Europe alors qu’ils affrontent Andriy Shevchenko lors des huitièmes de finale à Rome samedi soir, EN DIRECT sur talkSPORT.

Le choc contre l’Ukraine devrait être le match à élimination directe le plus facile d’Angleterre

Ils entrent dans le match après une célèbre victoire contre l’Allemagne à Wembley, mais c’était aussi épuisant.

Et avec l’Ukraine susceptible d’être un test moins sévère que l’Allemagne et tout match potentiel de demi-finale ou de finale, cela pourrait être l’occasion pour Southgate de donner une chance à certains joueurs de l’équipe.

Mourinho n’appelle en aucun cas à un XI totalement différent, mais a recommandé à Southgate d’apporter «trois ou quatre changements».

Harry Maguire fait partie de ces joueurs qui pourraient se reposer – Mourinho citant le fait que la préparation du capitaine de Manchester United pour l’Euro 2020 a été entravée par sa course pour se remettre d’une blessure à la cheville.

Maguire est revenu de blessure contre la République tchèque et a joué contre les Allemands

Avec Phil Foden, Rice et Phillips, Maguire porte un carton jaune avant le match des quarts de finale, qui a également joué un rôle dans la sélection de l’équipe de Mourinho.

Mourinho aimerait également voir Jordan Henderson jouer, suggérant que le capitaine de Liverpool remplacerait Declan Rice ou Kalvin Phillips.

Le Portugais a ajouté que Rice et Phillips doivent être au meilleur de leur forme pour les demi-finales et la finale pour que l’Angleterre prospère, mais qu’ils ne les reposeraient pas tous les deux simultanément.

Sur qui Southgate devrait jouer, Mourinho a déclaré: «Je peux répondre sans aucune pression. Je dirais qu’ils reposent tous les deux. Vous n’avez pas besoin de Rice et Phillips pour battre l’Ukraine. Un maximum d’entre eux est nécessaire.

Rice et Phillips ont commencé les quatre matches, y compris la victoire épuisante contre l’Allemagne

«Jordan Henderson, je veux croire, est en état de jouer. Vous avez d’autres joueurs avec des conditions fraîches et le désir et la motivation de jouer.

« La façon dont Rice a fini le match, il était complètement épuisé, des crampes ! Je pense que la demi-finale sera beaucoup plus difficile que le quart de finale.

« L’Angleterre n’a pas besoin d’emmener certains de ses joueurs dans des situations extrêmes de fatigue. Un repos à Rice et Phillips serait fantastique, puis jouer en demi-finale et en finale au maximum du potentiel.

« Mais c’est moi qui parle. J’ai zéro pression et zéro responsabilité ! Si j’essayais de deviner ce que fera Gareth, je dirais Jordan Henderson plus un de Rice ou Phillips.

Comme Maguire, Henderson est entré dans le tournoi pour être en forme

“Je ne changerais pas la colonne vertébrale de l’équipe – ce serait trop risqué mais je changerais à coup sûr trois des quatre joueurs car pour battre l’Ukraine, vous pouvez le faire avec n’importe quel joueur anglais.

« Maguire n’a pas eu une bonne préparation pour le tournoi, donc je pense que ce serait l’occasion parfaite pour Maguire de se reposer. Le reste ne signifierait pas ne pas prendre le carton jaune pour l’empêcher de jouer en demi-finale mais aussi pas une accumulation de fatigue chez un joueur.

« Les deux moteurs au milieu de terrain, perdre les deux serait compliqué. Vous pouvez gérer en perdre un, mais du point de vue de la fatigue, j’essaierais, en utilisant la technologie dont ils disposent, de décider lequel a besoin de plus de repos. Mais Rice et Phillips pour la demi-finale et la finale à 100% doivent être sur le terrain.

« Je ne suis déçu de personne. Tout le monde fait un travail d’équipe.