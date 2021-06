Rester calme dans les situations critiques sera essentiel pour l’équipe indienne de hockey féminin, affirme Navneet Kaur ⋆ .

in

La star indienne du hockey féminin Navneet Kaur estime que rester calme dans des conditions difficiles sera la clé de leur succès lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Les veilles indiennes, qui participent à leurs troisièmes Jeux olympiques, entameront leur campagne à Tokyo contre les Pays-Bas le 24 juillet.

L’attaquante de l’équipe indienne de hockey féminin Navneet Kaur, qui a disputé 79 matchs pour l’équipe indienne, a déclaré que l’équipe indienne devra trouver un moyen de rester calme dans toutes les situations critiques afin de penser clairement tout en prenant des décisions clés pendant les Jeux olympiques.

«Nous avons tous les compétences et le talent pour affronter les meilleurs au monde, cependant, prendre des décisions clés sur le terrain est un facteur crucial pour n’importe quelle équipe. Par conséquent, il sera très important pour nous de rester calmes pendant les situations critiques et de prendre des décisions au mieux de nos capacités. Même une mauvaise passe pourrait nous blesser profondément, par conséquent, nous devons nous assurer que nous pensons clairement et que nous ne commettons pas trop d’erreurs directes sur le terrain pendant les Jeux olympiques », a déclaré Navneet.

Le joueur de 25 ans a ajouté que la direction de l’équipe indienne s’assure que tous les joueurs sont également clairs sur leur rôle sur le terrain.

“Il est très important pour nous tous d’être clairs sur nos rôles sur le terrain car il ne devrait y avoir aucune confusion parmi les joueurs le jour du match. Les entraîneurs et le capitaine ont veillé à ce que chacun connaisse son rôle et comment il peut exécuter ses plans afin que nous nous coordonnions bien sur le terrain pendant les matchs. Les Jeux olympiques vont être un grand défi pour nous, et nous devons jouer de notre mieux pour obtenir de bons résultats », a déclaré l’attaquant.

En parlant des séances d’entraînement de l’équipe indienne, Navneet a déclaré : « Nous effectuons actuellement un entraînement de haute intensité. Nous essayons de simuler des situations de match pendant les entraînements et donnons tout ce que nous avons pendant les séances d’entraînement. Nous sommes très confiants dans nos capacités et il s’agit simplement d’exécuter correctement nos plans le jour du match. Si nous jouons à notre potentiel, nous réussirons sûrement très bien à Tokyo. »

Suivez-nous sur Facebook ici Restez connecté avec nous sur Twitter ici Aimez et partagez notre page Instagram ici

Lien source