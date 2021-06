Rester en bonne santé et en forme est le seul mantra pour une meilleure force mentale

Par Mohit Mathur,

“La santé, c’est la richesse” n’était qu’un dicton jusqu’à ce que l’explosion de la pandémie de l’année dernière nous fasse comprendre le vrai sens de cette déclaration. La crise pandémique mondiale a perturbé nos vies et nous a permis de faire un pas de plus vers la compréhension qu’avoir une bonne santé et des niveaux d’immunité renforcés sont essentiels pour survivre pendant les périodes où notre santé est en danger. Grâce au coronavirus, nous sommes maintenant devenus extrêmement conscients et prudents pour rester en bonne santé.

C’est en effet un fait indéniable qu’un corps en forme ouvre la voie à la construction de la force mentale. Depuis que COVID-19 est entré dans nos vies, nous sommes enfermés et pratiquons des normes de distanciation sociale. Nos soi-disant séances de Zumba et de gym se sont arrêtées car sortir est trop risqué et nous rend enclins à attraper le virus. De plus, le travail à domicile a finalement déclenché le concept de remise en forme à domicile.

Avec l’adoption technologique dans l’industrie du fitness, les séances d’entraînement en studio en direct, l’apprentissage du yoga ou de la danse à la maison avec l’aide d’experts et de formateurs, et les solutions technologiques de fitness connectées ont rendu l’exercice sans effort, amusant et engageant.

Comment Fit Body favorise Fit Mind

« Un esprit sain habite dans un corps sain. Pendant ces moments pénibles, avoir de la force physique est extrêmement important car cela aide davantage à renforcer nos niveaux d’immunité et à développer notre force mentale.

Considérant que sortir est risqué, faire de l’exercice à la maison devient d’autant plus essentiel. Les raisons du fitness à domicile sont nombreuses, allant de la tendance à aider à rester en forme au maintien de notre poids corporel à la détente tout en travaillant dans la zone de confort de votre maison !

Le principal avantage pour l’État est que la transpiration vous fait vous sentir bien dans votre corps et est en effet thérapeutique. S’entraîner libère des hormones du bonheur appelées endorphines qui aident à gérer le stress et à réduire les émotions négatives de douleur et de détresse.

De plus, vous impliquer dans une activité physique de votre choix vous distrait de la négativité environnante et aide à diminuer les hormones de stress, libérant ainsi des ondes positives autour de vous et à l’intérieur de vous. Cela vous rend heureux, paisible et réconforté et vous rajeunit pour combattre les défis que la vie vous lance.

De plus, être à la maison et accroché à l’écran tout en travaillant à domicile nous a amenés à mener un mode de vie sédentaire qui entrave le développement de notre personnalité. Groover sur des chiffres énergiques, courir sur le tapis roulant ou même faire du vélo sur le vélo de spinning peut aider à réduire ce tour de taille, à maintenir notre forme physique et à renforcer notre confiance en nous. Cela nous motive davantage à continuer à faire des efforts pour atteindre une bonne santé, avoir un corps sain, une stabilité mentale et la paix, et la positivité.

En résumé !

Il est en effet grand temps que le fitness à la maison devienne la nouvelle norme pour notre santé et notre bien-être. Le régime d’entraînement à la maison peut être agréable, sans effort et engageant avec le bon équipement, la bonne configuration et l’assistance technique en place.

À l’heure actuelle de l’avancée numérique, le fitness à domicile est à portée de main avec la tendance émergente du fitness connecté, rendant notre programme d’exercices immersif, engageant et agréable avec des équipements de fitness de pointe couplés à un contenu premium de studio en direct. séances et jeux de fitness.

Avoir des objectifs de remise en forme et faire des efforts pour les atteindre devient bientôt la nécessité de l’heure, car l’exercice est l’un des moyens les plus efficaces, accessibles, faciles et rentables de nous aider à traverser ces temps difficiles de la crise pandémique mondiale.

(L’auteur est le fondateur et PDG de OneFitPlus. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer une thérapie ou un médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

