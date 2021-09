Rester humain retardé au 4 février 2022

Image : Techland

Dying Light 2: Stay Human, le jeu de parkour zombie à la première personne dont la sortie est prévue pour le 7 décembre, a été retardé, a annoncé le développeur Techland dans un tweet aujourd’hui. Il sortira maintenant le 4 février 2022 pour Xbox, PlayStation et PC, contribuant à ce qui s’annonce comme le mois de sortie le plus empilé de tous les temps.

Il s’agit de la dernière bosse sur une route rocailleuse pour Dying Light 2, la suite très attendue du très populaire Dying Light de 2015. Annoncé pour la première fois en 2018 et initialement prévu pour une sortie au printemps 2020, il a été retardé indéfiniment en janvier 2020. Mais Techland a tenu la communauté informée de son statut grâce à des mises à jour de développement intermittentes et à la série de vidéos Dying 2 Know.

Techland a ensuite été critiqué pour une de ces vidéos en mars. Dans le clip, les développeurs lisent des messages au vitriol pleins de jurons laissés par des “fans” désagréables, tous pour des blagues, avant de s’excuser auprès de ces personnes – une décision qui, selon les critiques, a joué directement dans certaines des pires impulsions de la communauté des joueurs.

L’annonce d’aujourd’hui n’a pas commis cette erreur. Et curieusement, contrairement à d’autres retards récents très médiatisés, Techland n’a pas cité les complications du travail pendant une pandémie comme raison du retard. Au contraire, la société a noté que le jeu avait juste besoin d’un peu plus de travail.

« Le jeu est terminé et nous le testons actuellement… Malheureusement, nous avons réalisé [that] pour que nous puissions amener le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour le peaufiner et l’optimiser », a écrit le développeur. “Nous sommes désolés de vous faire attendre un peu plus longtemps, mais nous voulons que le jeu réponde à vos attentes les plus élevées lors de sa sortie et nous ne voulons pas faire de compromis sur ce point.”

Chaque premier regard sur Dying Light 2 a indiqué un jeu qui offre plus – plus de zombies, plus d’action, une ville plus étoffée – de ce qui a rendu le premier si remarquable. Cela ressemble, jusqu’à présent, à un jeu solide qui pourrait être un autre succès incontrôlable pour le studio. Mais la nouvelle date de sortie signifie qu’il y aura une sérieuse concurrence. Dying Light 2 atterrit maintenant en plein milieu d’un champ empilé qui comprend Sifu, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Rainbow Six Extraction, Pokémon Legends Arceus et la prochaine extension majeure de Destiny 2.