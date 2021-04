Rester vigilant sur l’évolution de la situation, pousser les flux de crédit: RBI Guv vers les banques

Les sous-gouverneurs MK Jain, M. Rajeswar Rao et quelques autres hauts fonctionnaires de la RBI ont également assisté aux réunions.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a demandé lundi aux banques de rester attentives à l’évolution de la situation et a souligné l’importance du flux de crédit pour soutenir la reprise économique naissante au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus.

Lors de sa réunion avec les PDG / PDG de banques du secteur public et certains prêteurs du secteur privé, Das a également souligné les récentes mesures politiques prises par RBI pour soutenir davantage la reprise en cours tout en préservant la stabilité financière, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Das a évoqué l’importance des flux de crédit pour soutenir la reprise économique naissante et a conseillé aux banques de rester attentives à l’évolution de la situation et de continuer à prendre des mesures proactives pour maintenir la continuité de leurs activités, affiner leurs stratégies commerciales et mobiliser des capitaux adéquats pour renforcer leurs bilans.

«Il a également souligné la nécessité pour les banques de maintenir une vigilance étroite sur les paiements et autres systèmes informatiques exploités par les banques et de les renforcer pour une efficacité et une résilience accrues afin d’offrir un service client transparent et ininterrompu», a déclaré RBI.

Entre autres, les progrès dans la mise en œuvre du cadre de résolution COVID, les perspectives sur les actifs de stress et l’augmentation du capital ont fait l’objet de discussions.

Le scénario de liquidité et la transmission monétaire, ainsi que les flux de crédit vers différents secteurs, y compris les MPME et le commerce de détail, ont également été abordés lors de la réunion tenue par vidéoconférence.

Il est à craindre que la flambée des cas de coronavirus et les restrictions localisées qui en résultent puissent entraver les flux de trésorerie et entraîner des actifs stressés.

