Restera concentré sur la récupération des actifs stressés au cours de l’exercice 22: le président du SBI, Dinesh Kumar Khara

in

Khara a également souligné que la banque est confortablement placée en termes de capital de croissance. “Les opportunités de prêt dans des secteurs prometteurs seront explorées pour diversifier le portefeuille et contenir les risques”, a-t-il ajouté.

Le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Kumar Khara, a déclaré vendredi que la banque resterait concentrée sur la récupération des actifs en difficulté même au cours de l’exercice 22. Dans son discours aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la banque, Khara a déclaré que le déploiement de pré-packages, la reprise des tribunaux et la formation de la National Asset Reconstruction Company (NARCL) contribueraient aux efforts de redressement.

FE avait précédemment signalé que le SBI enverrait probablement des créances douteuses d’une valeur de 20 000 crores de roupies à la NARCL. Malgré Covid-19, le recouvrement total des avances au titre des comptes de recouvrement (AUCA) a augmenté de 10% à 10 297 crore de Rs au cours de l’exercice 21, contre 9 250 crore de Rs au cours de l’exercice 20. Khara a également déclaré que la banque continuerait d’accélérer son programme numérique et que la portée et la portée de YONO seraient encore élargies.

« La banque s’est adaptée aux défis posés par la pandémie de Covid-19 et est mieux placée pour faire face à toute vague ultérieure. Je suis prudemment optimiste quant au fait que la trajectoire de performance de l’exercice 21 se poursuivra également au cours de l’exercice 22 », a déclaré Khara lors de la 66e AGA de la banque. La banque avait déclaré le bénéfice net le plus élevé jamais enregistré de Rs 20 410 crore au cours de l’exercice 21, contre un bénéfice net de Rs 14 488 crore l’année précédente. Le rendement des actifs (RoA) du prêteur s’est amélioré de 10 points de base (pb) à 0,48 % au cours de l’EX21, contre 0,38 % au cours de l’EX20. De même, le rendement des capitaux propres (RoE) s’est amélioré de 220 points de base à 9,94 %.

Le mois dernier, CLSA avait estimé dans son rapport que le RoE de SBI passerait à 15 % d’ici l’exercice 23. “Les multiples de SBI ont augmenté à 0,8x le livre de mars23 et à 0,3x le livre de mars 2023, mais avec une attente de +15% de RoE, nous voyons toujours une valeur profonde.” dit CLSA.

Khara a également souligné que la banque est confortablement placée en termes de capital de croissance. “Les opportunités de prêt dans des secteurs prometteurs seront explorées pour diversifier le portefeuille et contenir les risques”, a-t-il ajouté.

La position d’adéquation des fonds propres de la banque s’est améliorée, passant de 13,06 % en mars 2020 à 13,74 % en mars 2021. Les fonds propres de catégorie I ont augmenté de 44 points de base à 11,44 %.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.