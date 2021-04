Restes de café: le secret pour vous de créer vos propres bougies aromatiques | Vie

Donner une seconde vie au café est très simple et parmi les utilisations possibles qui existent, il y a la fabrication de bougies aromatiques.

Une fois le café préparé, il n’est pas nécessaire de mettre fin à son utilisation. C’est une boisson saine largement consommée dans notre pays, mais elle peut aussi être utile pour d’autres fonctions. Dans un article précédent, nous avons passé en revue les différentes façons de donner une seconde vie au café moulu et parmi celles qui existent se trouve le faire des bougies parfumées.

L’odeur du café est très agréable même si vous n’êtes pas un consommateur de cette boisson. Dans sa particularité est l’un des aspects clés et pour de nombreuses personnes, il n’y a rien de mieux que l’arôme du café fraîchement moulu. Pour cette raison, les bougies à café connaissent un succès depuis longtemps et sont utilisées dans certaines maisons.

Tu ne sais peut-être pas mais avec le reste du café moulu, vous pouvez faire vos propres bougies de manière très simple. Nous allons vous apprendre comment le faire.

Depuis le 15ème siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de le préparer vous-même chez vous. Machines à café goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous?

La première chose à faire est rassemblez un verre avec de la cire résiduelle et mettez-le dans un bain-marie jusqu’à ce qu’il fonde. Pendant ce temps, dans un gobelet en papier qui fera office de moule, une mèche est placée au centre et un quelques petites boules de café. En tenant la mèche pour qu’elle ne bascule pas, vous devez verser la cire fondue jusqu’à la moitié du verre et attendre une demi-heure refroidir.

Ensuite, le reste de la cire est réchauffé et il y a répéter le même processus dans le verre Il sera déjà à mi-chemin: d’abord le marc de café puis la cire chaude jusqu’à ce qu’il soit plein. Quand c’est solidifié il suffit de casser le verre avec des ciseaux et de frotter un peu la bougie pour éliminer les imperfections.

C’est recommandé laissez-le pendant quelques heures jusqu’à ce qu’il refroidisse et sèche tout à fait. Ensuite, vous pouvez l’allumer et vérifier que la bougie a l’arôme incomparable du café.