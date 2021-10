Restes de Diana Negrete reste dans le Jardin Panthéon – El Sol de México

Diane Négreté, qui a préservé l’héritage musical et cinématographique de la Charro Cantor pendant des décennies en Mexique et à l’étranger, elle était la seule fille de sang de Jorge Negrete. Il est décédé vendredi, à l’âge de 79 ans et sa dépouille a été inhumée ce samedi 23, dans le mausolée du Charro Cantor, dans le lot un des section 1 de la MARCHE dans le Jardin du Panthéon, au sud de Mexico.

La chanteuse laisse dans le deuil ses enfants Rafael Jorge, Déborah, Liliane, Diane et Lorenzo Negrete, en plus de ses petits-enfants.

« Ma mère Diana était une personne très heureuse et charismatique, j’ai eu l’occasion de voyager plusieurs fois à ses côtés, avec elle j’ai appris à apprécier la musique ranchera principalement de mon grand-père Jorge Negrete, mais aussi ce qui a été fait par José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez , Les frères Zaizar, qui étaient de l’âge d’or du cinéma national « , déclare-t-il Rafael Negrete à Le soleil du Mexique.

De ce samedi 23 ensemble jusqu’à l’éternité le père Jorge Negrete et sa fille tant aimée de lui, Diane Négreté, qui a perdu son père à l’âge de cinq ans.

Rafael Negrete se souvient que sa mère assistait avec dévotion à chaque anniversaire de deuil du Charro Cantor, au Jardin du Panthéon, en l’honneur de son père, figure de la musique ranchera et leader de la MARCHE, et n’a cessé de le faire à cause de la pandémie que depuis 2020 :

« Ma mère était une fille qui a perdu son père à l’âge de cinq ans, un homme très célèbre et très important pour l’union artistique. Et je pense qu’il lui a fallu beaucoup de travail pour assimiler sa mort, car une idole populaire ne part jamais .

À ce jour, il existe un culte de Jorge Negrete, il continue d’apparaître dans les journaux, les magazines, les reportages et les plateformes de radio et de télévision. Ne parlons pas de la transmission de ses films, comme de ses chansons, qui sont toujours appréciées. Et tout ça pour le travail de diffusion que ma mère faisait 365 jours par an, jusqu’à l’arrivée de la pandémie. »

De Los Angeles, Californie, Lilia Guízar, fille de Tito Guízar, pleure la mort de Diane Négreté, « Ma meilleure amie, ma sœur par choix, nous avions tout ce qui concernait nos parents, idoles de la musique mexicaine.

Mes condoléances à Rafa, Deborah, Liliana, Diane et Lorenzo, à ses petits-enfants, reposent en paix, qui ont porté avec tant de fierté l’héritage de son père, Don Jorge Negrete. Une autre grande star nous a quittés. »

Et la chanteuse Lilia d’ajouter, une anecdote avec Diana Negrete : « Ma fille Blanca Lilia a eu il y a cinq ans une double transplantation pulmonaire et la seule personne avec qui j’ai partagé ce problème familial était avec Diana ; pendant les cinq heures de chirurgie, nous avons gardé parler au téléphone, m’encourager et prier. Et grâce à mon rocher, comme je l’appelais, parce qu’il était très spirituel, très aimant, j’avais de la force. Je sens sa mort comme si ma propre sœur était partie », a déclaré Lilia Guízar .