Restez à l’écart du stock ZM jusqu’à ce qu’il redonne beaucoup plus de terrain

Le 1er septembre Zoomer la vidéo (NASDAQ :ZM) stock exécutait un « rebond de chat mort ». Comme dans, même un chat mort rebondira s’il est projeté d’assez haut.

Après avoir annoncé des résultats «décevants», un bénéfice net de 317 millions de dollars, 1,04 $ par action, sur des revenus de 1,02 milliard de dollars, en hausse de 54 % d’une année sur l’autre, le titre s’est effondré.

ZM a perdu près de 60 $ par action à l’ouverture du 31 août, clôturant à 289,50 $. Les analystes s’attendaient à des bénéfices de 1,16 $ par action, bien qu’ils aient sous-estimé la hausse des revenus.

Le rebond est arrivé du jour au lendemain. L’action ZM se négocie maintenant à environ 295 $. La capitalisation boursière de Zoom est désormais d’environ 89 milliards de dollars, sur un chiffre d’affaires estimé à 4 milliards de dollars pour l’exercice 2022. C’est encore un stock cher.

Les analystes ont été pris au dépourvu par la réaction aux chiffres, comme des gardes traquant Trae Young. À première vue, les chiffres semblaient fabuleux. On parle ici d’une croissance de plus de 50 % par an, et de 30 % du chiffre d’affaires atteignant la ligne de résultat net.

Au moment des résultats, aucun des 21 analystes suivant ZM chez Tipranks ne disait vendre. En juin, avec Zoom à 320 $ par action, au moins deux le disaient. Un génie, prétendant être une emprise, a déclaré à la télévision qu’il envisageait le cours des actions à 365 $ par action après les bénéfices.

Même avant le «choc» des bénéfices, l’action Zoom n’avait augmenté que de 6% sur l’année. C’était un grand gagnant de la pandémie. Imaginez, un système de visioconférence gratuit et facile à utiliser que n’importe qui pourrait utiliser sur un coup de tête. L’action ZM a culminé à 560 $ par action au début de cette année, et les analystes criaient toujours à l’achat. Ceux qui ont écouté ont perdu près de la moitié de leur argent.

J’ai écrit sur la stagnation du stock et les raisons de celle-ci en juin. Le succès de Zoom a eu des Cloud Czars Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Alphabet (NASDAQ :GOOG) l’intention sur l’espace. Si quelqu’un “planifie un Zoom” avec vous en ce moment, en utilisant Gmail, le logiciel Google vous redirigera vers son propre service de conférence.

Ensuite, il y a Systèmes Cisco (NASDAQ :CSCO), qui a inventé l’espace dans les années 2000.

Zoom sur ZM Stock

Zoom a répondu à la concurrence en élargissant son créneau. Zoom dispose désormais d’une API afin que ses services puissent être intégrés directement dans d’autres logiciels.

Il dispose d’un service Zoom Events qui essaie de reproduire les événements commerciaux en direct. Il existe une fonctionnalité de vue immersive qui fait que les réunions en ligne ressemblent davantage à des réunions hors ligne. C’est une plate-forme complète qui est compétitive avec d’autres offres.

Ce sont de bonnes choses, mais même les dirigeants de Zoom admettent qu’ils sont confrontés à des vents contraires avec la réouverture économique. Ils sont également confrontés à des concurrents aux poches profondes avec l’argent nécessaire pour acheter des parts de marché.

L’un d’eux pourrait-il acheter Zoom ? Le zoom pourrait être joli à l’intérieur Pomme (NASDAQ :AAPL). FaceTime a été conservé à l’intérieur du jardin clos d’Apple. Apple pourrait trouver Zoom un bon moyen de sortir du jardin et d’attirer plus de clients d’entreprise.

Ne retenez pas votre souffle là-dessus.

La ligne de fond

Les attentes pour l’action ZM n’ont pas encore atteint leur point le plus bas.

Au cours des prochaines semaines, je m’attends à ce que plusieurs analystes publient des notes de “vente” sur Zoom Video et expliquent comment ils s’attendaient à ce qui vient de se passer. Je préférerais qu’ils disent juste qu’ils ont fait une gaffe. Si un ancien journaliste avec un navigateur Web pouvait voir des problèmes en juin, les sharpies n’ont aucune excuse.

Cela conduit toujours à la question, quand revenez-vous? Zoom continue de croître rapidement. C’est toujours extrêmement rentable. La pandémie mondiale fait toujours rage. Son nom de marque fait partie de la langue.

Les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 4,84 milliards de dollars pour l’exercice 2023, qui débute en février. Je paierais 250 $ par action, mais pas plus.

