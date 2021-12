Restez à mes côtés, la nouvelle mini-série mystère de Netflix pour commencer 2022 si vous n’aimez pas Cobra Kai | Divertissement

La plateforme de streaming a sorti un thriller plein d’intrigues pour ceux qui recherchent une série plus sombre et plus policière.

Si vous aimez les séries les plus policières avec une touche sombre, vous serez sûrement intéressé par Stay by my side. Le nouveau thriller de Netflix nous apporte une œuvre d’Harlan Coben, connu pour les séries El inocente et Ne parle pas aux étrangers, tous deux également de la plateforme de streaming.

Ce nouveau titre nous présente un groupe de personnes à la vie plus ou moins confortable, qui voient comment leur vie bascule lorsqu’un garçon disparaît. Cet événement est lié à une autre disparition d’il y a 17 ans qui touche tous les protagonistes.

Richard Armitage est chargé de jouer dans cette série, comme cela s’est produit avec Ne parlez pas aux étrangers. Le casting est complété par Cush Jumbo de Deadwater Fell, Sarah Parish de Bancroft et James Nesbitt de Bloodlands.

Une intrigue avec une distribution chorale de grande qualité dans laquelle de sombres secrets seront découverts et qui nous maintiendra en tension durant chacun de ses chapitres.

Armitage incarnera Ray, un photographe documentaire raté qui croisera la route de Megan (Jumbo), mère de trois enfants et leur vie sera écourtée avec la disparition du jeune Carlton Flynn.

Entre en scène Broome (Nesbitt), un détective qui n’a pas pu résoudre la disparition d’il y a 17 ans et en est traumatisé. Les fans de Coben vont trouver une série qui aborde des thèmes similaires à ses autres œuvres, ils ne seront donc pas déçus.

Une équipe qui semble très soudée

Ces chapitres seront réalisés la même équipe qui a fait Don’t Talk to Strangers, Safe et The Five.

Les deux dernières séries que nous avons nommées étaient également des drames policiers basés sur la disparition et elles étaient de bonne qualité, donc elles savent ce qu’elles font.

Il est très possible que nous voyions plus de séries Harlan Coben à l’avenir avec cette équipe technique, car Netflix a conclu un accord avec lui en 2018 pour apporter 14 de ses œuvres sur sa plateforme.

Stay by my side, que vous pouvez déjà voir sur Netflix, serait la quatrième œuvre de l’auteur au sein de ce contrat et il semble que les choses vont de mieux en mieux.