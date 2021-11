Restez alimenté ce Black Friday avec l’un de ces chargeurs Anker USB-C PD

Les vitesses de charge sont de plus en plus rapides sur les smartphones et vous avez besoin d’un bon chargeur pour suivre le rythme. De nombreux téléphones Android en vente pour le Black Friday offrent des vitesses de 25 W et au-delà, comme le Galaxy S21, et de plus en plus d’entre eux sont expédiés sans adaptateurs de charge dans la boîte. Cela dit, il existe de nombreuses options intéressantes pour les chargeurs rapides, et pour le Black Friday, Anker est là pour vous.

Ces chargeurs Anker PowerPort sont d’excellentes options pour les utilisateurs à la recherche d’une recharge rapide, que vous possédiez un smartphone phare ou même l’un des smartphones Android les plus économiques. Un chargeur est même assez puissant pour alimenter certains des meilleurs ordinateurs portables grâce à sa puissance élevée. La meilleure partie est qu’ils prennent en charge la livraison d’alimentation et l’alimentation programmable (PPS), ce qui signifie que votre smartphone Samsung pourra profiter de ses vitesses de charge les plus rapides prises en charge par au moins l’un des chargeurs.

Avec jusqu’à 25 % de réduction sur ces chargeurs, vous ne voulez pas manquer ces offres du Black Friday.

