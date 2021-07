Restez connecté avec 100 $ de réduction sur le portail Facebook Plus

in

Rester connecté est plus important que jamais de nos jours, c’est là qu’intervient le portail Facebook Plus. Si vous cherchez un ajout pour améliorer la configuration de votre maison intelligente, c’est le moment idéal pour mettre à niveau. À seulement 179 $ (100 $ de réduction), l’écran intelligent très apprécié facilite les appels vidéo de haute qualité, et c’est de loin le meilleur prix jamais vu sur Amazon.

Avec un grand écran de 15,6 pouces, le Portal Plus cherche à améliorer au maximum vos appels vidéo. Il dispose de fonctionnalités telles qu’une caméra intelligente qui vous suit dans la pièce afin que vous soyez sûr de rester dans le cadre quelle que soit l’action en arrière-plan. Il est également plus pratique en étant connecté à Facebook Messenger et WhatsApp, ce qui facilite les appels.

Voir plus : Les meilleurs appareils intelligents pour la maison

Le Portal Plus ne se limite pas aux appels vidéo. Pour faciliter les tâches, l’assistant vocal d’Amazon – Alexa – est intégré et facilite le travail mains libres. Alexa s’occupera de tout, du réglage d’une alarme à l’activation de votre chanson préférée.

C’est une bonne affaire pour un ajout solide à votre maison intelligente, mais nous ne savons pas combien de temps cela durera. Le widget ci-dessous vous mènera directement à la transaction.