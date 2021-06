RESTEZ CONNECTÉ : Informatique intelligente pour un style de travail « à partir de n’importe où »

Le dernier Chromebook Enterprise Latitude 7410 enrichit l’expérience des utilisateurs avec un design élégant et compact et une productivité innovante avec le premier panneau 4K avec la technologie Low Blue Light et la plus longue durée de vie de la batterie sur un Chromebook premium.

Nous vivons une période extraordinaire et l’avènement du « travailler de n’importe où » crée un réel besoin pour les entreprises de s’adapter et d’aider leurs employés à rester productifs et à travailler en collaboration, même à distance. Selon Indrajit Belgundi, directeur principal et directeur général, Client Solutions Group, Dell Technologies India, l’indice de préparation au travail à distance de l’entreprise a révélé que les équipements et outils de productivité sont les principales ressources technologiques dont les employés ont besoin pour continuer à s’adapter.

Récemment, Dell Technologies a annoncé son dernier portefeuille de PC commerciaux. « Ces nouveaux PC intelligents permettent de travailler plus intelligemment et de collaborer plus facilement, afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons », a déclaré Belgundi. Selon lui, l’approche de sécurité intrinsèque de Dell crée une sécurité intelligente et automatisée au cœur de chaque système pour fournir les PC commerciaux les plus sécurisés du secteur. Le Latitude 9420 (les prix commencent à Rs 1 36 000) et le 9520 (Rs 1 45 000 et plus) offrent des fonctionnalités de sécurité avancées telles que SafeShutter (qui serait le premier obturateur de webcam automatique de l’industrie qui sait quand s’ouvrir ou se fermer automatiquement en se synchronisant avec la vidéo applications de conférence) afin que les utilisateurs puissent travailler en toute sécurité de n’importe où.

Conçu comme un PC d’entreprise collaboratif avec une connectivité et des expériences de collaboration avancées, le Latitude 9420 est doté d’un puissant haut-parleur intégré et d’améliorations de l’appareil photo qui fournissent une correction automatique de la lumière et un flou d’arrière-plan. Les responsables de l’entreprise affirment que l’appareil est le premier PC professionnel au monde avec ExpressSign-in 2.0 activé par la technologie Intel Visual Sensing pour un réveil et un verrouillage automatiques plus rapides et plus fiables. Le Latitude 9420 est alimenté par des processeurs Intel Core vPro de 11e génération basés sur la plate-forme Intel Evo qui offrent des performances accrues et une gérabilité simplifiée. Les utilisateurs peuvent également effectuer plusieurs tâches sur des connexions rapides avec Wi-Fi 6E ou 5G LTE.

Le Latitude 9520 serait le plus petit PC professionnel ultra-premium de 15 pouces. L’écran InfinityEdge de 15 pouces offre une zone de travail maximale dans un ordinateur portable étonnamment petit de 14 pouces. Avec le capteur de proximité PC activé par la technologie Intel Context Sensing, il détecte la présence de l’utilisateur pour se réveiller et se connecter instantanément via la caméra infrarouge et Windows Hello, le tout sans lever le petit doigt.

Dell a encore modernisé son portefeuille commercial avec le logiciel exclusif Dell Optimizer, qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour ajuster automatiquement les performances des applications et la durée de vie de la batterie, tout en améliorant la qualité audio et la connectivité. La nouvelle gamme de produits comprend le Latitude 7320 détachable (à partir de 85 000), un appareil élégant, léger et prêt à prendre en charge le style de travail « à partir de n’importe où ». Il est doté de la solution à faible lumière bleue ComfortView Plus qui soulage la fatigue oculaire et offre l’expérience de visionnement la plus confortable. Le Latitude 7320 détachable est livré avec un écran de 13 pouces et une caméra frontale avancée de 5 MP, avec réduction du bruit temporel pour apporter des images plus lumineuses et plus nettes aux appels vidéo. Le nouveau Latitude 7420 dispose d’un écran 4K UHD, de haut-parleurs améliorés et d’un son intelligent. Pour ceux qui souhaitent un écran plus grand, le Latitude 7420 offre à la fois des facteurs de forme à clapet et 2 en 1 avec un écran de 14 pouces.

Le dernier Chromebook Enterprise Latitude 7410 enrichit l’expérience des utilisateurs avec un design élégant et compact et une productivité innovante avec le premier panneau 4K avec la technologie Low Blue Light et la plus longue durée de vie de la batterie sur un Chromebook premium. Il offre une option grand public et premium, offrant plus de choix sans sacrifier l’échelle, la gérabilité et la sécurité de classe entreprise.

Parmi d’autres produits, il y a la nouvelle station de travail mobile Precision 3560 (à partir de 74 500 €) conçue pour les professionnels des secteurs de la fabrication, de l’ingénierie, de l’éducation et de la finance. Il est doté d’un écran 100 % sRGB, 400 nits avec ComfortView Plus et du logiciel exclusif PremierColor de Dell. Ce poste de travail léger fournit une bonne plate-forme mobile pour la CAO 2D et 3D d’entrée, ainsi que pour la création de rapports et l’analyse de données.

