Restez dans votre voie et gardez vos actions FSR

Je n’essaierai même pas de cacher mon enthousiasme pour le constructeur de véhicules électriques Fisker (NYSE:FSR). Depuis que la société est devenue publique grâce à une fusion inversée avec Acquisition de Spartan Energy en octobre, j’ai été plutôt optimiste sur l’action FSR.

Source: Eric Broder Van Dyke / Shutterstock.com

Ne vous méprenez pas. Comme toutes les start-ups de véhicules électriques, Fisker est un investissement spéculatif. Je ne recommande certainement pas de verser une grande partie de votre compte dans ce stock.

En revanche, accumuler quelques actions pourrait être une bonne stratégie. Et avec la chute du cours des actions qui a frappé l’action FSR en mars, il pourrait y avoir une opportunité d’achat majeure.

De plus, il y a eu des développements liés à l’entreprise qui devraient piquer votre intérêt. Nous y reviendrons sous peu, mais d’abord décomposons les récents mouvements de prix de l’action.

Un examen plus approfondi de l’action FSR

OK, je l’admets. Mars 2021 n’a pas été un bon mois pour les actionnaires de FSR.

Malheureusement, les taureaux semblent avoir capitulé alors que le cours de l’action est passé de 27 $ et a changé le 1er mars à 16,88 $ le 1er avril.

Mais alors, il faut replacer ce déclin dans son contexte. Il y a eu une forte remontée du cours de l’action fin février. De plus, le stock est toujours nettement plus élevé que son creux de 52 semaines à 8,70 $.

De plus, les investisseurs à contre-courant sont censés acheter des actions lorsque le sentiment est négatif, n’est-ce pas? Cela fait partie de l’ensemble de la stratégie «acheter bas, vendre haut», même si bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire.

Si vous voulez attendre que les taureaux reprennent le contrôle de l’action des prix, c’est compréhensible. Compte tenu des récentes bonnes nouvelles concernant Fisker, cependant, vous ne voudrez probablement pas attendre trop longtemps.

Un partenariat et une révolution

Juste pour résumer rapidement, l’objectif principal de Fisker est de fabriquer son modèle phare, un SUV électrique appelé Ocean. Le lancement de ce véhicule devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2022.

Oui, je sais, c’est loin. C’est pourquoi les investisseurs en actions FSR devront être patients et faire confiance à l’entreprise.

Pourtant, il n’est pas facile pour les investisseurs d’attendre aussi longtemps, et certaines mises à jour en cours de route seraient bien. Heureusement, Fisker a donné à ses parties prenantes les développements récents qui les intéressent.

Le plus remarquable d’entre eux pourrait être l’annonce de l’accord de fabrication de Fisker avec un fabricant sous contrat d’électronique basé à Taiwan. Groupe technologique Foxconn.

Selon certaines sources, il existe un protocole d’accord spécifiant que Foxconn doit produire plus de 250000 véhicules électriques par an pour Fisker.

Au fait, ce ne seront pas des véhicules océaniques. Il s’agira plutôt d’un «nouveau véhicule de segment» encore inconnu avec une heure de début d’assemblage cible fixée pour le quatrième trimestre de 2023.

Les deux sociétés ont même donné à l’accord un nom de code sophistiqué: «Project PEAR» ou Personal Electric Automotive Revolution. Cela ne devient pas beaucoup plus ambitieux que cela, n’est-ce pas?

Prendre une chance en France

Parlant de protocoles d’accord, Fisker a également signé récemment l’un de ceux avec Crédit Agricole Consumer Finance, qui fait partie de la société financière française Crédit Agricole (OTCMKTS:CRARY).

Selon le communiqué accompagnant cet événement, le Crédit Agricole est «l’un des plus grands groupes bancaires d’Europe» et l’accord porte sur «l’approvisionnement potentiel» des SUV Fisker’s Ocean.

Dans le cadre de cet accord, la division Crédit Agricole Consumer Finance Agilauto pourra acheter des SUV Ocean à l’usage «des salariés éligibles et de certains clients de la banque privée du groupe».

La livraison de ces véhicules devrait commencer dès janvier 2023.

Avec cela, le président-directeur général de Fisker, Henrik Fisker, a profité de l’occasion pour signaler que «60% des ventes de véhicules neufs en Europe se font par le biais de transactions interentreprises».

L’implication, semble-t-il, est que l’accord avec Agilauto pourrait offrir à Fisker une voie vers une augmentation des ventes de véhicules non seulement en France, mais dans toute l’Europe.

La ligne de fond

L’action FSR n’a pas bien fonctionné en mars, mais pourrait encore évoluer vers des prix plus élevés au deuxième trimestre.

La patience sera de mise, sans aucun doute. Néanmoins, les parties prenantes de Fisker devraient conserver leurs positions.

Avec l’actualité récente en vue, les perspectives restent bonnes pour cet ambitieux disrupteur de niche des véhicules électriques.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.