Restez en bonne santé avec l’aide d’Alexa avec ce distributeur de savon intelligent Amazon

On ne parlait pas beaucoup de se frotter les mains avant l’ère COVID-19. Maintenant, nous nous retrouvons plus que jamais obsédés par les savons et les désinfectants. Vous ne savez jamais qui s’est lavé les mains avant de toucher quelque chose, alors ce distributeur de savon intelligent Amazon mains libres est un rêve. Aucun contact n’est nécessaire, il vous suffit de mettre vos mains sous la buse et elle injecte la bonne quantité de liquide lave-mains.

Nous aimons particulièrement que ce distributeur de savon intelligent prenne en charge Alexa. Une fois que vous l’avez configuré et couplé le distributeur de savon intelligent Amazon avec un appareil Alexa comme l’Echo Dot ou l’Echo Show, vous apprécierez beaucoup plus de vous laver les mains. Vous pouvez créer un programme, jouer des morceaux automatiquement pendant que vous rincez ou même demander à Alexa de vous raconter des blagues.

Amazon propose une réduction de 31% sur le distributeur de savon intelligent ce vendredi noir. Profitez de la remise et profitez-en pour récupérer tous les produits astucieux pour la maison intelligente dont vous rêviez. Vous n’aurez plus jamais à compter jusqu’à vingt pour vous laver les mains à nouveau – le distributeur de savon intelligent Amazon a une minuterie pour cela.

Si vous êtes préoccupé par la durée de vie de la batterie, soyez assuré que le distributeur de savon intelligent Amazon excelle dans ce domaine. Une seule charge vous durera environ trois mois. C’est assez de jus pour durer un trimestre financier !

Quant à l’autre préoccupation plus évidente de l’utilisation de l’électronique autour de l’eau, Amazon s’en est également occupé. Par mesure de sécurité, le distributeur de savon intelligent est de par sa conception résistant aux éclaboussures. Tout autour, c’est un joli petit appareil à avoir. Si vous avez des enfants qui n’aiment pas faire la vaisselle, cela stimulera certainement l’enthousiasme pour la tâche.

