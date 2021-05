Restez fidèle au stock OCGN car le vaccin Covid-19 de la société est légitime

Spécialiste biopharmaceutique au stade clinique Ocugen (NASDAQ:OCGN) a radicalement changé d’orientation à la suite de l’apparition du nouveau coronavirus. Les actionnaires de l’OCGN détiennent désormais une participation dans une entreprise qui est en concurrence avec d’autres fabricants de vaccins Covid-19.

Ce n’est pas du tout une mauvaise chose, cependant. En fait, les actions Ocugen ont apporté des rendements exceptionnels aux investisseurs à long terme. En effet, l’apparition du nouveau virus semble avoir stimulé l’enthousiasme des commerçants pour cette société.

Comme nous le verrons, cependant, la conduite n’a pas toujours été facile pour les actionnaires. Il y a eu des moments où les actions de l’OCGN ont fait des va-et-vient, secouant les investisseurs qui ne pouvaient pas supporter la volatilité.

Aujourd’hui, il semble que les choses se soient stabilisées. Maintenant, Ocugen, grâce à un partenariat à valeur ajoutée, se prépare à aller de l’avant avec une science potentiellement vitale.

OCGN Stock en un coup d’œil

Pas plus tard qu’en décembre 2020, l’action OCGN se négociait à environ 30 cents. Ce serait certainement bien d’acquérir les actions à ce prix aujourd’hui, mais ne comptez pas sur cela.

Au début de 2021, le stock a fait un tour de fusée qui le porterait à un sommet de 52 semaines de 18,77 $, établi le 8 février. Aussi excitant que cette course ait été, il n’est généralement pas recommandé d’acheter une action après un mouvement vertical comme ça.

Ainsi, les actions de l’OCGN ont diminué au cours des deux prochains mois, atteignant un creux d’environ 5,50 $ à la mi-avril. Mais ensuite, les acheteurs ont semblé se réaffirmer fin avril, poussant le cours de l’action à 13 $.

De toute évidence, ce titre ne convient pas à tous les investisseurs – c’est un mouvement très rapide. Pourtant, une petite position dans les actions d’Ocugen peut être justifiée si vous croyez en la vision de l’entreprise d’introduire un vaccin Covid-19 potentiellement révolutionnaire.

Un partenariat puissant

Le vaccin Covid-19 proposé par Ocugen est connu sous le nom de Covaxin. La société fait progresser le développement de Covaxin avec un partenaire Bharat Biotech.

J’ai entendu dire que l’action OCGN a affiché de forts gains parce qu’elle est populaire parmi les traders de Robinhood.

Mais je ne pense pas qu’il soit juste de classer le stock dans des classifications strictes de «stocks de vaccins» ou de «stocks de Robinhood».

Les investisseurs d’Ocugen à long terme méritent de gagner de solides rendements car ils se rangent du côté de deux entreprises qui pourraient potentiellement fournir un vaccin Covid-19 à des millions de personnes dans le monde.

Bharat est vraiment un partenaire idéal pour Ocugen dans cette entreprise. Si vous pouvez le croire, Bharat Biotech a déjà livré plus de 4 milliards de doses de vaccin dans le monde (pas nécessairement des vaccins Covid-19).

Et comme l’indique Bharat, la société détient 145 brevets et ses produits «aident les gens dans plus de 123 pays à vivre pleinement leur potentiel».

Le 3 mars 2021, Bharat Biotech a rapporté que les résultats de phase 3 pour Covaxin indiquaient un taux d’efficacité clinique intermédiaire de 80,6%.

Déjà, la collaboration entre Ocugen et Bharat commençait à produire des résultats encourageants. Cependant, le meilleur reste à venir.

Impossible d’obtenir mieux que 100%

En avril, il a été rapporté que Covaxin avait démontré une efficacité globale de 78% contre Covid-19.

Maintenant, vous pensez peut-être qu’il existe d’autres vaccins Covid-19 avec des pourcentages rapportés plus élevés que cela.

Assez juste, mais attendez. Il a également été constaté que Covaxin a démontré une efficacité de 100% contre Covid-19 sévère.

À cet égard, vous ne pouvez évidemment pas faire mieux que ce résultat. Ce n’est pas tous les jours que l’on entend parler de «100% d’efficacité» dans le contexte d’un essai clinique.

De plus, il y a autre chose. De toute évidence, Covaxin s’est avéré avoir une efficacité de 70% contre les infections asymptomatiques. Ceci est significatif car cela tend à suggérer que Covaxin empêche les transmissions.

Tout cela a été dérivé d’une analyse intermédiaire d’un essai clinique de phase III sur Covaxin. Le président-directeur général d’Ocugen, Shankar Musunuri, se prépare à l’évidence à ce que son entreprise amène Covaxin, après approbation, aux États-Unis. «Nous nous engageons à faire partie de la solution pour sauver des vies du COVID-19 en introduisant COVAXIN sur le marché américain», a déclaré Musunuri.

Les plats à emporter

Le partenariat entre Ocugen et Bharat Biotech pourrait produire un vaccin qui inhibe considérablement les transmissions de Covid-19.

Et comme pour les actionnaires d’OCGN, les efforts combinés entre Ocugen et Bharat Biotech devraient offrir une motivation forte et durable pour rester dans le métier.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

