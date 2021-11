Restez investi, adoptez une approche de portefeuille équilibrée pour obtenir des rendements décents sur les marchés boursiers

Une approche consiste plutôt à maintenir un portefeuille équilibré à tout moment pour s’assurer que la performance est fonction des capacités de sélection de titres.

Par Prateek Pantalon

Au cours des derniers mois, nous avons été confrontés à de nombreuses questions de nos clients – la plupart d’entre eux tournaient autour de la prévision des mouvements de marché à court terme – (1) Dois-je liquider mes avoirs étant donné que les marchés sont toujours à des sommets ? (2) Comment dois-je rééquilibrer mon portefeuille compte tenu du resserrement « imminent » des banques centrales mondiales ? (3) La roupie se déprécie, dois-je faire pivoter mon portefeuille vers la pharma et l’informatique ? et enfin (4) je suis sur la touche depuis le début de cette année en attendant une correction pour entrer sur les marchés, mais….

Chaque fois que nous avons rencontré de telles questions, nous nous rappelons que des doutes et des débats similaires avaient refait surface à tout moment – même lorsque Nifty a franchi pour la première fois 6 500 en mars 2014 ou lorsque le Nifty a franchi 10 000 pour la première fois en juillet 2017 ou, d’ailleurs. à tous les autres niveaux, ce qui était considéré comme « historique » ou « des sommets de tous les temps ». Et nous n’avons cessé de nous rappeler qu’il est impossible de prédire la direction des marchés boursiers à court terme, ce qui n’est guère différent d’un tirage au sort qui a 50-50 chances d’atterrir à pile ou face. Par conséquent, prendre des appels d’entrée/sortie ou des appels en espèces pour synchroniser le marché et éviter les corrections du marché est un exercice plutôt futile.

Prenons l’exemple du récent krach boursier de 2020. Un investisseur qui aurait pris un appel en espèces en craignant le pire lorsque le marché s’est effondré en mars 2020 aurait été laissé au sec en un mois ou deux. Les investisseurs qui tentent de synchroniser le marché à court terme passent à côté des rebonds massifs, souvent à la suite de ces brusques retournements. Cependant, ces événements ne sont connus qu’avec le recul, et il est donc plus prudent de rester investi à tout moment.

Il est également important de ne pas se laisser influencer par des facteurs macroéconomiques descendants (roupie, possibilité de hausse des taux, résultats des élections) lors de l’investissement. Notre analyse suggère qu’investir sur la base de telles intuitions macro est un jeu à somme nulle ; ce n’est pas que de tels paris top-down soient toujours faux ; c’est juste qu’ils ont raison aussi souvent qu’ils ont tort.

Une approche consiste plutôt à maintenir un portefeuille équilibré à tout moment pour s’assurer que la performance est fonction des capacités de sélection de titres de l’équipe plutôt que d’être motivée par des facteurs macroéconomiques non spécifiques aux actions tels que le timing du marché, le secteur, la devise ou d’autres facteurs similaires. expositions. Un portefeuille bien diversifié basé sur une sélection de titres ascendante équilibrée entre les valeurs cycliques et non cycliques garantit que l’alpha ne soit pas facilement submergé par des facteurs de risque non spécifiques aux actions sur une période raisonnable de moyen à long.

En fin de compte, ce n’est que grâce à une approche de portefeuille équilibrée et en restant investi à tout moment, que l’on peut s’attendre à ce que le portefeuille surperforme à travers divers sous-segments du cycle de marché. Pour un gestionnaire de fonds performant, l’objectif est toujours d’être dans le premier centile. Dans un marché relativement plus inefficace comme l’Inde, où le potentiel de génération d’alpha est élevé en raison d’un segment de petites et moyennes capitalisations très diversifié, il est contre-intuitif de suivre une stratégie d’investissement basée sur la prédiction de facteurs top-down/macro ou chronométrer le marché.

Les gains du marché au cours de l’année écoulée ont peut-être rendu l’investissement en actions si facile, en particulier pour les jeunes investisseurs qui sont entrés sur le marché pendant la phase de verrouillage. D’un autre côté, quelqu’un qui est entré sur le marché entre 2010-11 aurait trouvé les choses difficiles au cours de l’année suivante. En fin de compte, il s’agit d’avoir une philosophie éprouvée et un processus bien rodé pour la soutenir, de sorte que la performance reflète les compétences et non le facteur chance. Parce que, comme nous le savons tous, les compétences peuvent être reproduites alors que la chance au fil du temps est un jeu à somme nulle.

(Prateek Pant, directeur commercial, White Oak Capital Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

