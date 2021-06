“Restez loin de moi”: des personnes non vaccinées dans un député doivent porter une affiche avec une marque de crâne, avertissement

in

Il faut noter que seulement 4,2 pour cent de la population du district dans la tranche d'âge des 18-44 ans sont vaccinés à ce jour.

Il y a des gens qui hésitent encore à se faire vacciner contre le Covid-19. Le gouvernement du Madhya Pradesh estime qu’il s’agit d’un défi majeur dans sa lutte contre la pandémie, en particulier lorsque la troisième vague d’infection à coronavirus est anticipée. Pour résoudre le problème, une nouvelle campagne de vaccination a été lancée dans le district de Niwari de l’État. Sous l’allée, les policiers procèdent à des contrôles aléatoires sur les routes. Pendant le trajet, les flics font porter des affiches avec des marques de crâne aux personnes qui n’ont pas reçu le tir Covid.

“Mujhse dur rahein, maine abhi corona ka tika nahi lagwaya (Restez loin de moi, je ne me suis pas fait vacciner contre le Covid-19)”, peut-on lire sur l’affiche.

Selon un rapport de The Indian Express, ceux qui sont vaccinés reçoivent un badge tricolore avec un message qui se lit comme suit: “Mein saccha deshbhakt hoon kyunki maine corona ka tika lagwaya hai (je suis un vrai patriote car je suis vacciné ).”

Interrogé sur une telle campagne, Niwari SP Alok Kumar Singh a déclaré que la campagne visait à aider les gens à surmonter leur hésitation à la vaccination, en particulier dans les zones rurales. “C’est l’une des nombreuses initiatives symboliques dans le but de créer une prise de conscience”, a déclaré Singh dans le rapport. Cependant, il a précisé que l’instruction était de simplement remettre l’affiche et de ne la faire porter autour du cou par personne.

#REGARDER La police de Niwari dans le Madhya Pradesh honore ceux qui ont reçu le vaccin COVID19 avec un badge qui dit: “Je suis un patriote car je suis vacciné”, et ceux qui n’ont pas été vaccinés doivent porter une affiche portant un message , “Restez loin de moi car je ne suis pas encore vacciné” pic.twitter.com/cmmv9HrlSf – ANI (@ANI) 9 juin 2021

“La troisième vague est attendue et une telle dynamique est importante pour dissiper la peur liée à la vaccination”, a-t-il déclaré. Les flics du bloc de Prithvipur obligent également des personnes qui n’ont pas reçu de vaccins Covid à prêter serment qu’elles se feront vacciner dans quelques jours.

Il faut noter que seulement 4,2 pour cent de la population du district dans la tranche d’âge des 18-44 ans sont vaccinés à ce jour. Le gouvernement de l’État ainsi que l’administration locale font tout pour encourager les gens à se faire vacciner.

