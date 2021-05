Restez optimiste, mais prudent | InvestorPlace

La volatilité du marché continue… ce que notre expert technique, John Jagerson, croit derrière… ce qu’il pense être à venir… deux secteurs d’achat et de conservation aujourd’hui

Ce matin, “Qu’est-ce que le Bleep est en train de se passer?” Les nouvelles sont les données d’inflation qui viennent d’être publiées, montrant que l’inflation a atteint un sommet de 13 ans.

Plus sur cela dans un instant.

Tout d’abord, cette semaine, dans un segment que nous appelons «What the Bleep is Going On?», Nous nous sommes tournés vers nos analystes pour les aider à comprendre les conditions de marché folles d’aujourd’hui.

Lundi, notre PDG, Brian Hunt, nous a présenté une longue liste d’exemples de folie du marché, en renvoyant une grande partie au gouvernement et à sa décision d’imprimer des billions de dollars à verser dans l’économie.

Bien que cela crée certains risques, Brian pense que cela prépare également le terrain pour un boom massif de certaines actions de haute qualité.

Hier, nous nous sommes tournés vers Eric Fry et Luke Lango, qui ont tous deux souligné l’importance des valorisations. Aujourd’hui, les investisseurs peuvent succomber à leur FOMO (peur de passer à côté), et rejoindre le troupeau en s’entassant dans des actions «chaudes» surévaluées… ou ils peuvent rester concentrés sur la valeur intrinsèque et la croissance, et générer des rendements solides sans prendre de risque excessif.

Dans le Digest d’aujourd’hui, nous nous tournons vers John Jagerson de Strategic Trader. Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Strategic Trader est le premier service de trading d’InvestorPlace. Il combine des options, une analyse technique et fondamentale approfondie et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté.

La grande chose à propos de l’enregistrement avec John est qu’il a son pouls sur la façon dont les commerçants de Wall Street se sentent. Ce sont des informations très précieuses. Après tout, les commerçants dirigent le flux de milliards de dollars de capital d’investissement. Donc, leurs décisions font bouger les marchés… et cela affecte les portefeuilles de petits gars comme vous et moi.

Savoir comment ces commerçants voient les marchés, ce qui a un impact sur ce qu’ils achètent et vendent, c’est un peu comme avoir une boule de cristal sur ce qui nous attend.

Aujourd’hui, examinons la perspective de John sur What the Bleep is Going On? et voyez ce que montre cette boule de cristal.

*** Un regard descendant sur la folie du marché avec John Jagerson

Commençons par examiner les données sur l’inflation publiées ce matin. J’ai contacté John plus tôt pour avoir ses pensées.

Jeff: John, les données d’inflation sont arrivées plus élevées que ce que beaucoup prévoyaient ce matin. Vous at-il pris au dépourvu? Et surtout, les investisseurs devraient-ils s’inquiéter?

John: L’inflation mensuelle de base s’est établie à 0,9% ou presque 3% sur une base annualisée, ce qui est plus élevé que prévu.

Il est important de noter que les anticipations avaient déjà rendu compte du problème du «taux de base» consistant à comparer l’inflation à celle de l’année dernière lorsque les prix chutaient, nous ne pouvons donc pas simplement éliminer complètement cela comme une anomalie.

Cependant, ce n’est pas assez important pour changer notre opinion selon laquelle, bien que l’inflation déclenchera la volatilité du marché, elle ne constitue pas encore une menace à long terme.

Jeff: Mais qu’en est-il de certaines des hausses d’inflation les plus importantes des biens de consommation?

John: Nous pensons que les facteurs les plus surprenants du rapport d’aujourd’hui, comme les prix des voitures d’occasion (+ 10%) et l’hébergement (+ 8%), sont des problèmes temporaires dus à des contraintes d’approvisionnement qui devraient être résolus plus tard cette année. Nous prévoyons donc que le nombre annualisé diminuera au cours des prochains mois.

Plus important encore, nous estimons que ce point de vue correspond aux attentes de la Fed, de sorte qu’il existe un faible risque que la Fed tente de resserrer la masse monétaire, ce qui serait un gros problème pour le marché.

*** En attendant, les actions ne prennent pas bien l’actualité

Au moment où j’écris, mercredi matin, le Dow Jones est en baisse de 1% et le Nasdaq de 2%. La faiblesse du Nasdaq est une continuation de la diapositive que nous avons vue toute la semaine pour l’indice technologique.

Voici comment John l’a expliqué à ses abonnés dans une mise à jour hier:

Les traders sur le marché obligataire évaluent un taux d’inflation attendu sur cinq ans qui est aussi élevé qu’il l’était depuis 2008. D’une part, c’est une préoccupation parce que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont tendance à aller de pair, ce qui est un souci pour la croissance. Cependant, pour mettre les choses en perspective, le taux attendu sur cinq ans se situe entre 2,5% et 3%, ce qui se situe dans la cible de la Fed et autour de la moyenne historique à long terme. Donc, nous ne sommes pas encore inquiets du problème, mais cela contribuera toujours à la volatilité, ce que nous constatons. Comme nous l’avons noté dans la mise à jour de la semaine dernière, cette période de volatilité devrait durer encore trois à cinq semaines, donc ce que nous voyons se situe dans les fourchettes normales. En fin de compte, si nous pouvons être patients, cela devrait créer de belles opportunités d’entrée dans les actions qui ont atteint le support en mai.

*** Avec les nouvelles de l’inflation et la baisse des actions, passons à l’état général des marchés

J’ai attrapé John hier pour l’interviewer pour le segment What the Bleep. Sautons directement

Jeff: John, de nombreux investisseurs de Main Street examinent l’état du monde et des marchés d’investissement aujourd’hui et se demandent «que se passe-t-il dans le bip?» Comment répondriez-vous à cela d’un point de vue macro?

John: Nous pensons que les investisseurs sont déchirés entre le niveau de croissance organique et susceptible de durer longtemps, ou celui dû aux mesures de relance du gouvernement et de la banque centrale. Le risque est que si davantage de croissance dépend de la relance, l’inflation commencera à se répercuter sur tout l’argent facile et les dépenses publiques.

Jeff: Alors, considérez-vous les problèmes d’inflation comme la principale cause de ce marché étrange?

John: En partie, oui. Le problème ici est que l’un des secteurs les plus critiques, la technologie, est extrêmement sensible à l’inflation. Parce que les produits technologiques sont déflationnistes, toute inflation inattendue a un effet combiné sur ce secteur.

Avec la construction, l’automobile et la finance, le secteur de la technologie a été le moteur d’une grande partie de la croissance du marché, de sorte que les inquiétudes concernant la hausse des prix créeront beaucoup plus de volatilité dans la technologie qui se répercutera sur le reste du marché.

L’essentiel est que, comme les investisseurs ne peuvent pas tout à fait dire dans quelle mesure chaque facteur est le moteur du marché, nous finissons par basculer de l’extrême optimisme à la neutralité.

Jeff: Êtes-vous vraiment préoccupé par l’inflation en ce moment?

John: Bien que nous acceptions que l’inflation soit un risque, nous ne pensons pas que cela gâchera encore le rallye. Malheureusement, je pense que les investisseurs devront faire face à une tendance haussière instable pour le moment.

Jeff: Comment voyez-vous tout cela se dérouler et se terminer? Y a-t-il des points d’inflexion majeurs à venir que les investisseurs devraient garder sur leur radar?

John: Nous pensons que la fin de la tendance du marché est trop éloignée dans le futur – sur la base des informations dont nous disposons actuellement – pour faire une prévision fiable. Cependant, un catalyseur qui pourrait gâcher le rallye est la hausse des taux d’intérêt. Les taux pourraient augmenter parce que l’inflation augmente, ou la Fed pourrait augmenter les taux pour éviter une hausse de l’inflation.

La courbe de rendement des bons du Trésor est un bon indicateur des anticipations d’inflation que nous pouvons surveiller pour un signal précoce. Actuellement, les investisseurs évaluent les mêmes niveaux de taux d’intérêt et d’inflation que ceux que nous avons connus pendant la pandémie pré-COVID.

Si l’extrémité longue de la courbe des taux commençait à dépasser 3-4%, la croissance devrait être beaucoup plus rapide pour soutenir les prix du marché. Nous ne nous attendons pas à ce qu’un tel changement se produise avant la fin de l’année au plus tôt.

Jeff: Cette semaine, nous avons présenté des histoires spécifiques de folie sur le marché. Y a-t-il de telles anecdotes qui vous sautent aux yeux? Et si oui, dans quelle mesure ces histoires ont-elles un impact sur votre approche du marché?

John: Le marché est chaud et certains signes indiquent que les investisseurs sont à la recherche de bulles dangereuses. Cependant, dans une large mesure, nous ne nous sommes pas trop inquiétés de problèmes tels que le pic de GameStop ou les crypto-monnaies comme Ripple ou la montée stratosphérique de Dogecoin cette année.

Si «l’argent chaud» est préoccupé par ces marchés marginaux ou ces actions à la mode, il les maintient à l’écart des marchés plus importants comme le logement et les secteurs boursiers traditionnels.

Tant que ces investisseurs sont occupés à chasser la prochaine compression courte de type Tesla, nous nous attendons à ce que cela aide à garder la volatilité sous contrôle.

Jeff: Alors, vue d’ensemble, que devraient faire les investisseurs face à toute cette folie?

John: Premièrement, nous recommandons aux investisseurs de ne pas essayer de chronométrer un effondrement du marché, même s’il semble gonflé. Les tendances haussières ont tendance à durer longtemps et il n’est pas facile de trouver la fin probable. Pour l’instant, si la croissance des ventes au détail reste positive, nous voyons les baisses de la bourse comme de bons points d’entrée.

Cependant, nous pensons que les traders devraient marcher légèrement dans le secteur de la technologie. Pour les raisons dont nous avons discuté, les valeurs technologiques sont extrêmement sensibles à la hausse des anticipations d’inflation, ce qui maintiendra probablement la volatilité élevée dans ce groupe.

Le bon côté de cela est qu’à court terme, les primes d’options dans le secteur de la technologie sont élevées, ce qui est bon pour les options de vente courtes et les appels couverts. Si votre stratégie reste flexible et axée sur le court terme, les vendeurs d’options du secteur technologique pourraient très bien se débrouiller tout au long de l’été.

Jeff: Vous semblez optimiste malgré le besoin de prudence en technologie?

John: Nous avons actuellement encore un biais haussier car nous pensons qu’une croissance économique suffisante a été suffisamment organique pour continuer à pousser les prix à la hausse.

Jeff: Dernière question – si vous devez acheter et conserver un secteur aujourd’hui, quel serait-il?

John: Sur la base des cycles précédents, nous pensons que les actions industrielles et les grandes entreprises de vente au détail / de services sont les meilleures pour les stratégies d’achat et de conservation.

Jeff: Merci, John.

On se reverra demain, comme What the Bleep is Going On? continue.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg